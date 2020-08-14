Кремль сообщил о доходах Путина и Медведева за 2019 год

Москва, 14 августа. Президент РФ Владимир Путин заработал за 2019 год 9 726 595 рублей, об этом говорится в опубликованных Кремлем документах.

Согласно опубликованным сведениям, в собственности главы государства находятся квартира в 77 квадратных метров и гараж 18 квадратных метров. В пользовании у президента РФ 153-метровая квартира, гаражное место, а также две «Волги» ГАЗ-М21, «Нива», автоприцеп «Скиф».

Дмитрий Медведев за прошлый год заработал 11 051 195 рублей. В собственности у зампредседателя Совбеза РФ квартира площадью 367 квадратных метров, жене Медведева принадлежат два машино-места. В пользовании у Медведева в 2019 году были участок земли, автомобили ГАЗ-М20, ГАЗ-М21 и Volkswagen Golf, а у его супруги – квартира и Volkswagen Golf.