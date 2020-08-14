Поклонники пришли в восторг от фото Юлии Зиминой в бикини

Москва, 14 августа. Ведущая программы «Доброе утро» на Первом канале Юлия Зимина восхитила поклонников откровенным снимком в купальнике. Интернет-пользователи оставили массу комплиментов под публикацией звезды.

Ведущая опубликовала снимок, на котором позирует в красном бикини в белый горошек, прикрываясь бежевым халатом. По словам Зиминой, яркий купальник ей пришлось надеть ради съемок. В каком именно проекте участвует, звезда не стала говорить.

Интернет-пользователи отметили точеную фигуру знаменитости и естественную красоту. Они были покорены стальным прессом знаменитости.

«Шикарная красавица, Юлька», — написал aleks_andr_86.

«Самая красивая», — подчеркнул che_gevara777.

«Юля! Хватит! Подаю на вас в суд за такую красоту, незаконно! Незаконно быть настолько красивой», — указала yana_modelplus.

«Фигасе, Юля! Имел неосторожность заглянуть в Instagram, будучи за рулем, — чуть в столб не влетел», — добавил novak.arthur.

Не только поклонники пришли в восторг от формы звезды, но и коллеги по цеху, в частности, актриса театра и кино, ведущая шоу «Давай поженимся» Лариса Гузеева.