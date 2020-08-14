Самбурская рассказала, как избавилась от лишнего веса после карантина

Москва, 14 августа. Российская актриса театра и кино Настасья Самбурская рассказала, как ей удалось восстановить прежнюю физическую форму после карантина.

Актриса призналась, что сильно «раздобрела» за время карантина, превратившись в «женщину эпохи Возрождения». Самбурская отметила, что ей нужно было привести себя в форму к предстоящим съемкам, поэтому она выбрала программу лечебного голодания в оздоровительной клинике.

«Изначально ехала на полную голодовку, но врач меня отговорила. В итоге: четыре дня ограниченного питания и чай. Было тяжеловато, но я держалась, даже порыва взять, все бросить и добежать до ближайшего магазина за колбасой не было… Забег по процедурам длился все две недели. Результат — отличный! Я не только скинула четыре килограмма, но и приобрела правильные пищевые привычки», — написала Самбурская в своем Instagram.

Ранее Самбурская заявила, что готова подкрепить звездный статус откровенными снимками и не стыдится своего тела. По словам актрисы, она принимает любые предложения поучаствовать в откровенных съемках, так как уверена в собственной неотразимости и отличной физической форме. При этом Самбурская призналась, что никогда не раздевается полностью перед камерой, так как ее «обнажают» с помощью цифровых технологий.