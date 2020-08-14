Евгений Попов о фейке «Дождя»: Они специально разжигают, чтобы разъединять народы

Ведущий программы «60 минут» на «Россия-1» Евгений Попов прокомментировал конфликт с телеканалом «Дождь», который ранее отметился фейком о якобы «20 погибших» в Минске в ходе незаконных акций.

Евгений Попов предъявил претензии руководству «Дождя» за отправленную в YouTube жалобу на фрагмент программы «60 минут», в котором шла речь о фейковой информации о массовой гибели людей в Минске.

«Фейк ужасный абсолютно, якобы там убили 20 человек, — рассказал Евгений Попов Федеральному агентству новостей. — Они («Дождь». — Прим. ФАН) специально разжигают, специально ищут упырей, которые будут разъединять наши народы. Белорусы сами, без этого «Дождя» разберутся, что там у них происходит. Это первое».

Второе, что возмущает Попова, это представления руководства телеканала о стандартах журналистики.

«Все эти светлоликие прекрасные ребята, которые нам рассказывают о стандартах BBC, о стандартах журналистики, сегодня пытались вычистить из Интернета свой позорный фейк, которым они пытались накормить свою аудиторию! — говорит ведущий программы «60 минут». — Мы рассказали в своей программе, что они соврали, когда говорили о якобы «массовых убийствах» на площадях в Минске. И эти светлоликие товарищи кинули так называемый «блок», то есть они пытались убрать нашу программу из YouTube, аргументируя это авторскими правами. Мы им сказали в ответ, что, если вы, трусливые ребятки, не уберете свою претензию в течение часа, мы заблокируем абсолютно все ваши передачи, где вы используете кадры из программы «60 минут». Они очень любят делать о нас передачи, просто обожают. Это потому, что их никто не смотрит, а нас смотрит огромная аудитория. И они пытаются заработать на нас свои, пусть и минимальные просмотры. Но никогда в жизни мы не пытались заблокировать те гадости, которые они о нас говорят, хотя врут они о нас беспрерывно».

Такое поведение руководства «Дождя», по мнению собеседника ФАН, является просто позорным.

«Едва мы выдали новость, что они соврали, столкнули два народа и намеренно врут, они тут же наябедничали на нас в YouTube. Это все говорит об их «репутации», об их «стандартах», об их отношении к журналистике, да и о том, что они из себя представляют. Вот и все», — резюмировал Евгений Попов.

Ранее Попов пообещал «закидать страйками и блоками абсолютно все ролики» «Дождя», в которых используются фрагменты программы «60 минут», если в течение часа жалоба не будет отозвана.

«Никогда раньше ваши гадости о нас мы не блокировали. А вы — банальные трусы. У вас ровно час, малыши! Время пошло», — написал журналист в своем Telegram-канале.

«Дождь» не стал испытывать судьбу и, не дождавшись окончания назначенного срока, отозвал жалобу.

«Запомните этот день! Журналисты телеканала «Россия» добились от пропагандистов «Дождя» соблюдения принципов свободы слова и транспарентности», — прокомментировал эту ситуацию Евгений Попов.

Ранее главный редактор «Дождя» Тихон Дзядко вынужден был признать, что его телеканал распространил фейковую информацию о «двух десятках погибших» в Минске.

У нас в эфире сегодня был человек, который назвал себя Сергеем Караваем, завотделением скорой медпомощи и экстренной помощи катастроф и ДТП. Он заявил о 20 погибших за последние дни. Однако, судя по всему, этот человек не тот, за кого себя выдаёт. И словам его верить нельзя. — Tikhon Dzyadko (@tikhondzyadko) August 13, 2020

В Белоруссии 9 августа состоялись президентские выборы. По данным ЦИК Белоруссии, победу на них одержал действующий президент Александр Лукашенко, набравший более 80% голосов. Второе место заняла Светлана Тихановская, у нее около 10%. Штаб Тихановской не признал официальные результаты выборов. С вечера 9 августа в Белоруссии не прекращаются массовые выступления, МВД страны сообщает об одном погибшем.