Вирусолог рассказал, как долго придется носить маски

Москва, 14 августа. Защитные медицинские маски придется носить еще около двух лет, предупредил профессор, доктор биологических наук, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук НГУ Сергей Нетесов.

По словам вирусолога, COVID-19 спустя некоторое время станет сезонным заболеванием. Вирус будет эволюционировать десятилетиями и столетиями и со временем попросту ослабнет.

Нетесов предупредил об опасности второй волны эпидемии. При этом врач отметил, что избежать резкого скачка заболевших удастся, если люди будут мыть руки и носить маски.

«Надвигается осень — будет естественное уменьшение ультрафиолета от солнца, это значит, что вирусы гораздо дольше будут жить на различных поверхностях и в аэрозолях», — добавил эксперт.

Напомним, 11 августа в России была зарегистрирована первая в мире вакцина от коронавируса, разработанная специалистами центра имени Гамалеи. По данным Минздрава РФ вакцина поступит в гражданский оборот в начале 2021 года. Президент «Национальной медицинской палаты» Леонид Рошаль заявил, что среди медиков нужно вести разъяснительную работу о необходимости вакцинации от коронавируса.