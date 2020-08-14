Автоэксперт рассказал, как избежать обмана при покупке машины в салоне

Москва, 14 августа. Покупка автомобиля в салоне может оказаться небезопасной. Такие сделки вызывают интерес мошенников, поэтому автоэксперт Владимир Бахарев рассказал, как не попасться на удочку «серых» дилеров и уберечь себя от их обмана.

«ПолитРоссия» сообщает, что покупка нового автомобиля у «серого» дилера скрывает в себе множество подводных камней. Очень важно знать, как отличить официального дилера от «серого».

«Брендовые автосалоны заботятся о своем бренде. Для них это определяющее. И всякого рода истории относительно автомобиля с «кривым» прошлым — это совершенно не те истории, за которые будут намеренно браться автосалоны. Что касается «серых» дилеров, то здесь полностью проверить историю автомобиля и всех предыдущих владельцев, к сожалению, невозможно», — уверен автоэксперт.

Таким образом, приобретая машину на вторичном рынке, вы получаете большие риски, потому что «серые» автодилеры не несут ответственности за проданный автомобиль, и доказать свою правоту потом будет сложно.

«Серые» автодилеры специализируются на машинах с темным прошлым.

«У них агентская комиссия очень высокая. И, в общем-то, в эти автосалоны, по моему личному убеждению, обращаются люди с нехорошей историей. Какой? Техническая, ДТП, юридическая или что-то еще. Потому что они готовы попрощаться с машиной уже за небольшие деньги. А «серым» салонам все равно. Они заберут по минимальной стоимости, ниже, чем официальный дилер», — считает Бахарев.

Автоэксперт советует покупать и автомобили с пробегом только у официальных дилеров, чтобы минимизировать риски получить некачественное авто.

Также чтобы обезопасить себя от «серых» дилеров, Бахарев рекомендует проверить информацию об автосалоне, где планируется покупка. Нелишним будет попросить в компании лицензионное соглашение, заключенное с заводом-производителем.