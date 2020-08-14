МИД опроверг сообщения о платной помощи россиянам за границей

Москва, 14 августа. Сообщения ряда СМИ о том, что помощь застрявшим за рубежом россиянам предлагается сделать платной, не соответствуют действительности. Об этом говорится в заявлении консульского департамента МИД РФ в Facebook.

В дипломатическом ведомстве опровергли распространенные данные, пояснив, что некоторые средства массовой информации «существенно» исказили первоначальные сведения.

«Не удосужившись вникнуть в суть вопроса, отдельные журналисты поспешно делают вывод о том, что выделявшаяся застрявшим из-за пандемии за пределами РФ россиянам матпомощь будет впредь выдаваться возмездно», — говорится в публикации.

Отмечается, что для правильной интерпретации «достаточно было бы ознакомиться с самим документом». В нем сказало, что изменения планируется вносить в постановление Кабмина от 31 мая 2010 года, а матвыплаты, на которые было потрачено более 1 миллиарда рублей, гражданам осуществлялись в рамках другого правительственного акта — от 3 апреля этого года.

«В этой связи призываем журналистское сообщество к тому, чтобы в погоне за горячими сенсациями не подменялись факты, и общественности не подавалась некорректная информация, которая категорически не соответствует действительности», — заключили в МИД.

В конце марта Россия в связи с пандемией приостановила авиасообщение с другими странами. В порядке исключения осуществлялись лишь отдельные спецрейсы, в том числе вывозные, доставляющие россиян на родину. Застрявшие за границей граждане получали от властей РФ безвозмездную материальную поддержку.