Наибольший доход министра в правительстве РФ превысил полмиллиарда рублей

Правительство Михаила Мишустина опубликовало свои первые официальные декларации о доходах. Федеральное агентство новостей публикует топ самых больших и самых маленьких заработков российских министров за 2019 год.

Глава правительства Михаил Мишустин задекларировал доход в 18,2 млн рублей. Среди его подчиненных самым обеспеченным стал глава Минпромторга Денис Мантуров — его заработки выросли за год с 443 млн до 586 млн рублей.

Второе место занял глава Минсвязи Дмитрий Чернышенко c 432 млн рублей. Замыкает же тройку лидеров полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, который за прошлый год заработал 180 млн рублей.

Напомним, в 2018 году Трутнев задекларировал 538,4 млн рублей, что на 40% превысило доход чиновника за 2017 год. Тогда, как пояснял официальный представитель вице-премьера, эти деньги были получены в основном от продажи недвижимого имущества и ценных бумаг, находившихся в доверительном управлении.

Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев идет четвертым в списке: в 2019 году он заработал 157 млн рублей.

Юрий Борисов, занимающий пост заместителя председателя правительства по вопросам оборонно-промышленного комплекса, задекларировал за прошлый год 21,9 млн заработанных рублей. Годом ранее его доход составил 17,25 млн рублей.

Вице-премьер Татьяна Голикова, согласно декларации, в прошлом году заработала 14,8 млн рублей. Ее доход практически не изменился: в 2018 году он составлял 14,2 млн рублей.

Первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов указал в декларации годовой доход в размере 9,4 млн рублей. В 2018 году, когда Белоусов занимал пост помощника президента, он заработал 7,7 млн. рублей.

Одним из самых скромных министров в этом году стал глава Минпросвещения Сергей Кравцов — по данным декларации его доход составил 2,6 млн рублей.

Что интересно, ровно столько же было при предыдущем подсчете доходов — в 2018 году — у действующей главы Министерства культуры Ольги Любимовой. За 2019 год она заработала 7,2 млн рублей.

Членом правительства с самым маленьким доходом, по данным декларации за 2019 год, стал министр спорта Олег Матыцин — он заработал 0,9 млн рублей.

Добавим, что в этом году ни один из членов правительства и сотрудников его аппарата не задекларировал собственность за рубежом. Тогда как в 2018 году полпред правительства в высших судах страны Михаил Барщевский заявил о владении землей и гаражом в Латвии, а глава департамента протокола правительства Александр Валяев — о двух домах с участками в Испании.