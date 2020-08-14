Porsche, BMW и Harley-Davidson нашлись в декларациях российских чиновников

Москва, 14 августа. Правительство Михаила Мишустина опубликовало свои первые официальные декларации о доходах. Федеральное агентство новостей изучило список автомобилей, которые есть в собственности российских министров.

Лидер прошлогоднего списка самых богатых чиновников Юрий Трутнев располагает одним из самых внушительных автопарков. Заместитель председателя правительства РФ владеет несколькими мощными премиальными внедорожниками, которые значатся в совместной собственности с его супругой. Среди них Porsche Cayenne Turbo, а также BMW X6 M50D, Mercedes-Benz GLЕ 450 и Porsche Cayenne Turbo. Также у Трутнева есть квадроцикл ATV Polaris, автоприцеп Tiki-Treiler X300 и снегоход Bombardier INC.

Многие семьи российских чиновников предпочитают немецкие иномарки класса премиум. Кроме того, мужчины в правительстве любят ездить на мотоциклах. Сразу три мотоцикла у министра финансов Антона Силуанова. Один из них — раритет — мотоцикл Урал IMZ-8. У министра также есть два других мощных кроссовера — Harley-Davidson FLSTC 103 АNV и БМВ К 1600GTL.

Легковой автомобиль ГАЗ М20 есть у министра юстиции Константина Чуйченко, его список отличается разнообразием: здесь и водные виды — катер Грандезза 27СА — и самоходная машина ATV TRAXTER MAX XT (многофункциональный квадроцикл TRAXTER MAX XT), и прицеп МЗСА 821710.

На жену члена правительства Дмитрия Чернышенко задекларирован мотоцикл Кавасаки ЕХ 300 В. Министр транспорта Евгений Дитрих предпочитает мощные внедорожники BMW К 1300, также у него есть мотоцикл БМВ R 1200 R.

Согласно опубликованным документам, более чем у половины членов правительства нет собственного автомобиля. Единственным транспортным средством в семье главы правительства Михаила Мишустина владеет его супруга — это кроссовер Ford Couga. Без личного авто в новом правительстве оказались и вице-премьеры. Андрей Белоусов и Виктория Абрамченко передвигаются на служебных авто. Задекларированных автомобилей нет и у вице-премьера Татьяны Голиковой.

Похожая ситуация и у заместителя председателя правительства Марата Хуснуллина, который тоже предпочитает личному авто служебное. Передвигаются на служебных автомобилях и министр просвещения Сергей Кравцов, министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Якушев.