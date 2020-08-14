Самым богатым силовиком в 2019 году оказался глава МВД

Москва, 14 августа. Согласно опубликованным декорациям о доходах за 2019 год среди представителей силового блока самым обеспеченным стал глава МВД Владимир Колокольцев. В 2019 году его доход составил 12 868 818 рублей. Это на два миллиона больше, чем глава МВД задекларировал два года назад — 10 027 900 рублей.

Первыми из представителей силового блока свои доходы за прошлый год огласили сотрудники Генеральной прокуратуры. Еще 8 мая эти данные появились на официальном сайте ведомства. И, тем не менее, пока остается тайной, по крайней мере, до следующего года, сколько заработал на посту Генерального прокурора Игорь Краснов. Дело в том, что генпрокурор предоставил декларацию за 2019, когда он занимал еще высокую должность в Следственном комитете. Будучи заместителем председателя СК РФ, Игорь Краснов задекларировал 4 931 693 рублей. Это почти на полмиллиона больше той суммы, которую нынешний генпрокурор получил в 2018 году — 4 545 867 рублей.

На втором месте — министр обороны Сергей Шойгу. В прошлом году он заработал 12 598 074 рублей, что на миллион больше, чем показатели 2018 года — 11 532 414 рублей.

А вот у министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгения Зиничева прошлый год в финансовом отношении оказался провальным. По сравнению с 2018 годом Евгений Зиничев потерял один миллион рублей. В декларации за 2019 год министр указал 8 016 009 рублей против 9 007 222 за 2018 год.

К этому времени пока не поступили сведения о доходах еще двух силовиков — лидера прошлогоднего рейтинга председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина и директора Федеральной службы войск национальной гвардии РФ — главнокомандующий войсками национальной гвардии РФ Виктора Золотова. По данным за 2018 год, Александр Бастрыкин заработал 11 567 897 рублей. Доходы Виктора Золотова за тот же период были значительно скромнее — всего 6 787 093 рублей.

Указ президента о порядке размещения на официальных сайтах органов власти и в СМИ сведений о доходах и имуществе госслужащих и членов их семей был подписан в 2009 году.