Депутаты Госдумы РФ задекларировали элитную зарубежную недвижимость

Москва, 14 августа. У супруги Андрея Голушко во Франции нашлись участок и дом, а Рифат Шайхутдинов владеет хутором в Финляндии.

Декларации о доходах и имуществе российских госслужащих и членов их семей были опубликованы сегодня. Губернаторы, депутаты Госдумы, сенаторы и министры отчитались перед обществом. В частности, как выяснилось, у ряда государственных деятелей есть серьезная недвижимость в других странах, и речь не только не об избушке в Гродно или «однушке» в Алма-Ате.

Обращает на себя внимание тот факт, что декларации должны были стать достоянием общественности еще весной — до 1 апреля, однако из-за пандемии COVID-19 этого не произошло.

Больше всего объектов ожидаемо оказалось в странах Ближнего Зарубежья — Грузии, Белоруссии — и даже на Украине.

Дома, квартиры и дачи совершенно другого класса нашлись в Англии, Испании, Италии, Финляндии, Швейцарии и Болгарии Федеральное агентство новостей составило топ-5 иностранной недвижимости, которую задекларировали российские парламентарии.

Открывает топ-5 от ФАН Отари Аршба, супруга которого владеет в Грузии землей общей площадью 20 318 кв м. Также в собственности семьи квартира, два дома и комната в той же стране общей площадь 1585 кв м.

С большим отрывом от семейства Аршбы, на втором месте — Андрей Голушко, супруга которого задекларировала недвижимость во Франции. Ей принадлежит земельный участок площадью 7800 кв м и дом – 498 кв м.

На третьем месте оказался Владимир Катенев, супруга которого владеет в Финляндии землей площадью 7500 кв м.

За ним идет Рифат Шайхутдинов, уверенно занимая четвертое место, который задекларировал целый хутор в Финляндии площадью 6809 кв м.

А замыкает с большим отрывом топ-5 от ФАН Владимир Блоцкий, владеющий в Англии участком площадью 1050 кв м и домом 312 кв м.

Напомним, что предлагавшая поправка о запрете госчиновникам иметь недвижимость за рубежом не вошла в конечный вариант Конституции РФ.