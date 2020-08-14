В Сеть попал снимок молодых Пугачевой и Жириновского

Москва, 14 августа. Личный фотограф популярной певицы Аллы Пугачевой Роман Родин показал архивное фото звезды с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским. Снимок был сделан в 90-х.

Фотограф регулярно публикует фотографии главной звезды советской и российской эстрады. Он решил показать кадр, на котором запечатлены Алла Борисовна и Владимир Вольфович.

Молодые певица и политик сидят на одной сцене. Жириновский оживленно что-то говорит в микрофон, а артистка, приковав внимание к лидеру ЛДПР, мило улыбается.

«Вот вам историческая фотография, которую я снял в 1999 году! Алла с Жириновским на сцене. Юбилей под названием «Сюрприз для Аллы», — подписал архивный снимок Родин.

Интересно, что пользователи обратили внимание на ошибку, которую допустил фотограф. По их словам, снимок был сделан в 1997 году. Позднее фотограф исправил неточность.

Сообщения о разводе артистов Аллы Пугачевой и Максима Галкина приковали внимание публики. В Сети появились слухи, что Примадонна тайно оформила развод с юмористом, при этом сами знаменитости не комментируют сообщения о расставании.

Жители деревни Грязь, где проживает звездная пара, в свою очередь усомнились в достоверности информации. По их словам, если бы артисты расстались, то они увидели это.