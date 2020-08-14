Сбербанк опроверг отмену бесплатных SMS о переводах

Москва, 14 августа. Сбербанк опроверг введение платы за SMS о переводах на карту, клиенты банка продолжат бесплатно получать не содержащие баланс счета сообщения.

«Клиенты Сбербанка продолжат бесплатно получать технические смс-сообщения (не содержащие баланс счета) о переводах от других физлиц в прежнем режиме — сегодня ими пользуются менее 3% клиентов», — говорится в сообщении в Telegram-канале банка.

Кроме того, бесплатным остается получение одноразового пароля в сообщении, новых платных тарифов или комиссий не вводится.

В Сбербанке добавили, что большинство клиентов банка уже пользуются уведомлениями через «Сбербанк онлайн». Этот способ более удобный и безопасный, пишет НСН.

«Также теперь вместо многочисленных SMS-оповещений клиент будет получать push-уведомление о переводе с возможностью получить полную детализацию об операции в приложении», — подчеркнули в банке.

Ранее РБК сообщило о том, что Сбербанк отменил бесплатную рассылку уведомлений SMS и push о поступившем переводе на карту. Сообщалось, что изменения начали действовать в конце июля и начале августа — в разных регионах РФ бесплатные уведомления отключали не одновременно.