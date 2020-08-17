Адвокат Игорь Трунов: Суррогатное материнство в РФ становится криминалом

В январе этого года в частной квартире в Одинцово нашли нескольких младенцев. Один из детей был мертв. Выяснилось, что дети — от суррогатных матерей. С ними была няня, а родители-иностранцы занимались оформлением бумаг. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по ст. 127.1 УК (Торговля людьми).

В эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей адвокат Игорь Трунов, который ведет это нашумевшее дело, рассказал о судьбе суррогатного материнства в России, которое становится криминальным бизнесом.

Шокирующая форма обвинения

— Игорь Леонидович, расскажите о сути «дела врачей», обвиняемых в торговле людьми.

— Дело, которое началось 14 января, было возбуждено по причине смерти ребенка. 80-летний филиппинец не смог естественным путем сдать биоматериал, ему пришлось делать операцию по иссечению сперматозоидов. Ребенок родился слабым и вскоре умер. Это произошло не по вине врачей или чьей-то халатности. И, казалось бы, тему надо закрыть, но возбудили дело по торговле детьми. Присоединить к этой теме суррогатное материнство можно только за счет ассоциативных образов следователей из СК РФ.

Неважно, где родился ребенок — он гражданин той страны, гражданами которой являются родители. Какая торговля? Суррогатная мать по закону должна отказаться от этого ребенка, но даже если этого не произойдет, у нее по суду его забирают — он генетически с ней не связан. Поэтому форма обвинения — шокирующая. Какая торговля детьми, когда институт суррогатного материнства действует с 1995 года в России, и за это время родились тысячи детей?

— То есть, вся история состоит в том, что умер один младенец? Или на этом фоне началась раскрутка деятельности репродуктологов?

— В этом деле много странностей. Семь человек арестовывают. Одну из суррогатных матерей объявляют в розыск, одну сажают под домашний арест. Семь человек в СИЗО и два – в розыске.

Следствие возбуждается именно по иностранцам-филиппинцам и никак не затрагивает российских детей. Почему следствие голословно заявляет, что эти дети кровно не были связаны с родителями, что их продавали? Такие подозрения должны на чем-то основываться. Есть экспертиза? Зачем этому человеку нужно было приезжать в Россию, платить деньги и брать чужого ребенка, ждать его целый год?

— Виноваты врачи, или криминальный след надо искать в агентствах, которые подыскивают суррогатных матерей?

— Было выяснено, что ребенок умер от естественных причин. Дальше начали расследовать деятельность врачей, юристов и суррогатных матерей. В обвинении фигурируют три филиппинских семьи, в том числе филиппинский политик Фреденил Кастро. В квартире поселка, где был организован пункт «передержки», кроме погибшего младенца нашли еще трех живых. Два из них — дети Кастро. Троих детей отправили в детский дом для умственно отсталых. Все документы на руках, генетические экспертизы на руках, дополнительные экспертизы сделаны и пересланы в Россию — сомнений никаких нет. Поэтому сейчас мы пытаемся обжаловать действия следствия — нельзя арестовывать иностранных граждан, помещать их в сумасшедший дом для детей и держать там семь месяцев. Сейчас порядка 10 женщин находятся на последних месяцах беременности, и все в подвешенном состоянии — счета арестованы, деньги не выплачиваются. И куда им девать этих детей? А следствие не проводит никаких действий, ни очных ставок, ни документов не предъявляет.

Вместо детей можно продавать технологии

— Могут ли уголовные дела, связанные с суррогатным материнством для иностранцев, стать концом суррогатного материнства в России в целом?

— Отчасти это движение в эту сторону. На сегодняшний день с иностранными детьми только по Москве находятся порядка 200-300 суррогатных матерей. Нужно время, чтобы все они родили, а детей забрали генетические родители. Да, Россия не хочет быть инкубатором, она не хочет использовать российских женщин для вынашивания иностранных детей. Тогда давайте Россия будет продавать высокие медицинские технологии. На сегодняшний день желающих стать суррогатными матерями из стран СНГ больше, чем из России, и они просят денег меньше, это выгоднее. Это перспективное направление медицины, которое, в свою очередь, позволит нам закупить оборудование и построить здания.

— Что нужно менять в законах, чтобы люди с нарушенной репродуктивной функцией могли завести ребенка?

— Законодательство нормальное. Если сегодня семьи, где тяжело материально, еще могут заработать дополнительно, то согласятся ли они завтра сесть в тюрьму за вынашивание чужого ребенка? Эти приключения — они нужны кому-то?

Я официальный представитель родителей и детей. Я говорю: «Вы забрали детей моих представителей? Зачем вы их забрали и держите в детдоме семь месяцев? Что вы с ними будете делать?» У них нет ответа.

— Суррогатное материнство стало у нас криминальным бизнесом?

— Абсолютно верно. По поручению своих филиппинских доверителей я стал добиваться признания их потерпевшими по делу, потому что сейчас их никем не признают. А если человек не признан никем в рамках уголовного процесса, то он не имеет никаких прав ни на ходатайство, ни на заявление, ни на что. Филиппинец говорит: «Дайте мне детей», ему говорят: «Ты кто такой, почему мы с тобой должны разговаривать, у тебя нет никаких прав». В рамках 127 статьи невозможно привлечь к ответственности только продавцов, не привлекая при этом покупателей. Тогда нужно предъявлять обвинение и покупателям, и тогда «подвисает» огромная часть людей из шоу-бизнеса: Филипп Киркоров, Сергей Лазарев, Алла Пугачева. Они же тоже, по сути, «купили» себе детей.

Врачам все равно, кто с кем спит

— А кем дети являются в этой ситуации? Дети будут потерпевшими во всей этой истории?

— Нет. Следствие настаивает, что дети должны воспитываться в детских домах. Непонятно, почему именно в домах для умственно отсталых, дети-то здоровые. Да и дети не совсем «наши»: они же наполовину филиппинцы, они даже внешне отличаются от наших детей. И если средние сроки следствия — это где-то три-четыре года, суд — еще два-три, то мы выходим на цифру в семь-восемь лет до окончательного решения. За это время в доме для умственно отсталых ребенок уже полностью сформируется.

— Если однополая пара хочет завести ребенка, то как в таких случаях доказывается генетическое родство? Суррогатное материнство и однополые браки. Запретят?

— Возьмем конкретное уголовное дело — семью Кастро. Кастро сдает свой биоматериал и покупает в базе данных яйцеклетку, которую оплодотворяет. От суррогатной матери рождается ребенок, при этом его отец в паре с супругой, которая генетически к этому малышу не имеет никакого отношения. Вот такая схема может применяться и к однополой паре. Этот институт действует давно и достаточно четко отрегулирован. Медицина не рассматривает, кто с кем спит и «крутит любовь». Никто никогда не имеет права вмешиваться в личные отношения. Врачи этот вопрос не задают.