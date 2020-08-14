Жена не отпускает футболиста Тарасова отдыхать с друзьями

Москва, 14 августа. Модель Анастасия Костенко опубликовала Instagram-сторис с резким замечанием относительно супруга. Жена футболиста Дмитрия Тарасова считает, что мысли об отпуске отдельно от семьи могут возникнуть только в том случае, если мужчина не уверен в своих чувствах. Так Костенко ответила на вопрос подписчицы.

«Это как нужно постараться мужчину достать и наскучить, чтобы он захотел отдохнуть на море с друзьями. Мы еще в отношениях это проговорили. Никто бы из нас не отпустил», — написала Костенко в социальной сети.

Модель дополнила историю своими размышлениями об отношениях и ответила на интересующие ее подписчиков вопросы. Свое пребывание в Москве, а не в Казани, где вместе с футбольным «Рубином» находится ее муж, Костенко загадочно объяснила «приятными и волнительными делами». Подчеркнув, что речь не идет о беременности, и заверила, что скоро присоединится к супругу в столице Татарстана.

Звездная пара футболиста Дмитрия Тарасова и модели Анастасии Костенко вместе с 2017 года. Спустя год они узаконили свои отношения и стали родителями, у них родилась дочь. 5 февраля 2020 года у пары появился второй ребенок. Спустя некоторое время Костенко рассказала подписчикам, что получила материнский капитал.

Вокруг пары ходит много слухов и регулярно возникают информационные поводы с их фамилиями. По одной из версий именно из-за модели распался предыдущий брак футболиста. Также пара резко высказывалась по поводу судебного решения, увеличившего размер алиментов ребенку от прошлого брака Тарасова. Некоторое время назад футболиста подозревали в пьяном дебоше в салоне самолета.

