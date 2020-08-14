Турецкие политики обвинили Эрдогана в пособничестве террористам ИГ

Анкара, 14 августа. Турция добивается своих целей в Ливии при помощи террористов, заявила пресс-секретарь Демократической партии народов (HDP) Эбру Гюнай. Представительница турецкой партии уверена, что лидер республики Реджеп Тайип Эрдоган втянул страну в конфликты в других государствах.

В пятницу, 14 августа, в штабе HDP состоялась пресс-конференция, где обсуждалась внешняя политика Турции, в том числе военное вмешательство в дела Ливии. По словам Эбру Гюнай, ситуация в Восточном Средиземноморье и влияние Анкары на нее наглядно демонстрируют, что страной управляет военная власть.

«То, что происходит в Восточном Средиземноморье еще раз доказало, что коалиция Партии справедливости и развития (AKP) (правящая партия Турции. — Прим. ФАН) и Партии националистического движения (MHP) — это военная власть, власть разглагольствования и власть разграбления. Их политика не приносит ближневосточным народам ничего, кроме крови и слез», — подчеркнула пресс-секретарь.

Результатом такого управления стало втягивание республики в кризисы в Сирии, Ливии и Ираке. Гюнай напомнила об отсутствии легитимности меморандумов, которые были подписаны между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и лидером так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файезом Сарраджем.

«Соглашение Турции и правительства Триполи, легитимность которого является спорной, настроило Грецию, Египет и Лигу арабских государств против Турции», — добавила она.

Для реализации своих амбиций на Ближнем Востоке Анкара наладила сотрудничество с террористическими организациями, в их числе ИГ1, «Джебхат ан-Нусра»1 и «Братья-мусульмане»1 (запрещены в РФ по решению Верховного суда).

«Все эти организации — партнеры AKP по реализации их политики», — заключила представитель HDP.

Официальный представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) Ахмад аль-Мисмари не раз отмечал, что Эрдоган использует боевиков для агрессии в Ливии. Террористы стали марионетками в руках президента Турции.

1 Организация запрещена на территории РФ.