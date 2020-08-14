Медики оценили появление первой в мире вакцины от коронавируса

Москва, 14 августа. Медики оценили появление вакцины от коронавируса в России, назвав его большим прорывом в лечении COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава РФ, передает РИА Новости.

«Вакцина — большой прорыв в проблеме лечения коронавируса в мире​​​. Мы будем смотреть на результаты, но вообще для того, чтобы сейчас освободить человечество, вакцина необходима, иначе мы будем долго жить в условиях риска заражения», — процитировали в пресс-службе главного трансплантолога Минздрава РФ, академика РАН Сергея Готье.

Замдиректора НМИЦ онкологии имени Н.Н. Петрова профессор Александр Щербаков сравнил создание вакцины с полетом первого человека в космос, а также отметил, что препарат защитит медиков, которые смогут спокойно помогать гражданам.

«Это защита, которая поможет врачам выполнять свой долг – лечить пациентов в эпоху коронавируса, не опасаясь за свою жизнь и жизнь своих пациентов. Это оружие, с которым мы можем сами выиграть биологическую войну и помочь всему миру одержать в ней победу», — сказал он.

Академик РАН и гендиректор НМИЦ имени В. А. Алмазова Евгений Шляхто подчеркнул, что появление препарата дает возможность для вакцинации высоких групп риска, и обратил внимание на эффективную и системную работу отечественных специалистов.

Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от COVID-19. Ее создали в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

Клинические испытания препарат прошел за первые два месяца лета, его эффективность была доказана. У всех добровольцев в возрасте от 18 до 60 лет выработались высокие титры антител к вирусу SARS-CoV-2, и не наблюдалось серьезных осложнений.