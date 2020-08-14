Умер британский гитарист Джулиан Брим

Лондон, 14 августа. Английский гитарист и лютнист Джулиан Брим скончался в возрасте 87 лет. Об этом сообщила компания James Braun Management, представляющая интересы музыканта.

Обладатель четырех премий Grammy умер в пятницу в своем доме. Что стало причиной смерти, не сообщается.

«Умер мирно во сне в своем доме сегодня, 14 августа», — говорится в сообщении компании.

Брим считается одним из самых популярных классических гитаристов Великобритании. Он родился в Лондоне в 1933 году. Свой первый сольный концерт дал, когда ему было 13 лет. В последний раз артист выходил на сцену в 2002 году.