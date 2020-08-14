В Госдуме оценили идею лишать прав хулиганов за рулем

Москва, 14 августа. Лишать водительских прав за хулиганство за рулем слишком преждевременно, есть более подходящие меры наказания, считает депутат Госдумы Евгений Москвичев.

«Лишить легче всего. Надо подходить разумно к каждому вопросу. Я считаю, что это преждевременно. Есть, конечно, хулиганы, но их надо по-другому наказывать», — заявил Москвичев в комментарии телеканалу «360».

По мнению парламентария, в Госдуме на повестке должны стоять другие вопросы, в первую очередь – пьянство за рулем. Москвичев напомнил, что также депутаты рассматривают возможность повышения допустимой скорости для качественных дорог.

Ранее зампред комитета по вопросам семьи, женщин и детей Елена Вторыгина предложила лишать прав злостных нарушителей, совершивших хулиганство с использованием автомобиля.

По словам депутата, являющейся автором инициативы, сейчас ответственность за повторное мелкое хулиганство наступает только за действия в Сети. Депутаты же предлагают «усилить ответственность за любое повторное и многократное мелкое хулиганство». Сейчас законопроект готовится совместно с юристами.