Эксперт рассказал, как Су-27 отпугнул американские самолеты в Черном море

Патрулирование российских границ авиацией стран НАТО стало для Запада своеобразным правилом. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал политический аналитик Роман Романов.

Перехват над Черным морем

Истребитель Су-27 ВКС РФ перехватил американские самолеты-разведчики над Черным морем. Те повернули от границы. Об этом говорится в сообщении Национального центра управления обороной России.

«14 августа российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Черного моря были обнаружены приближающиеся к государственной границе РФ две воздушные цели. Для опознания и отождествления целей в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа», — говорится в тексте сообщения.

Экипаж Су-27 с безопасного расстояния «идентифицировал их как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и самолет базовой патрульной авиации Р-8А «Посейдон» ВМС США».

«После разворота самолетов ВВС и ВМС США от государственной границы Российской Федерации российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования. Весь полет российского истребителя Су-27 проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства», — добавили в ведомстве.

Российский истребитель не допустил нарушения государственной границы американскими самолетами.

Россия напугала НАТО

Как отметил Роман Романов, патрулирование российских границ авиацией стран НАТО, включая Соединенные Штаты, стало своеобразным правилом. Почему это происходит?

«Все довольно просто. Последние пять-шесть лет отношения между Россией и Западом сильно испортились из-за ряда политических и геополитических причин. Европейцам и американцам банально не нравится, что Россия пытается проводить свою национальную независимую и суверенную политику. И они пытаются в очередной раз надавить на Россию», — пояснил Романов.

По мнению эксперта, есть несколько способов подобного давления. Например, накануне Европейская комиссия объявила, что может ввести против России очередной пакет санкций из-за ситуации в Белоруссии. Якобы за этими событиями стоит Москва.

«На международной арене всегда найдется повод обвинить в чем-нибудь Россию. Вот завтра упадет на Землю метеорит — естественно, будет виновата Российская Федерация. Вот завтра восстанет где-нибудь армия зомби — кто за этим стоит? Конечно, Владимир Путин. Но знаете, одно дело — санкции, а другое — попытка демонстрировать свою мощь через реальное военное присутствие. Вот акции с истребителями у наших границ, попытка патрулировать или сканировать нашу границу — это акция устрашения нашей страны», — добавил Романов.

По его мнению, европейцы и американцы «пытаются играть мускулами» у российских границ. Мол, русские не заигрывайтесь, а то мы вас накажем.

«Но эти истории выглядят вдвойне смешно, потому что, вот, летят норвежские и американские истребители у наших границ. Россия тут же демонстрирует немножко своей мощи и отпугивает этих ребят. И они просто в панике бегут от России. Выглядит смешно, забавно, но с другой стороны — очень симптоматично», — заключил Роман Романов.

Ранее ФАН приводил мнение, согласно которому Шойгу активно занимается повышением обороноспособности страны. Корабли класса «Прибой» станут ядром решения различных задач.