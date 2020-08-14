Жириновский сделал США неожиданное предложение по Украине

Москва, 14 августа. Глава ЛДПР Владимир Жириновский придумал, как разрешить ситуацию на Украине. Для урегулирования всех вопросов США должны взять под контроль Галицию, сообщает «Царьград».

Российский политик высказался о политическом и экономическом противостоянии России и США. Он заметил, что Москва и Вашингтон способны решить давний конфликт интересов, который возник в странах Восточной Европы.

Политик заметил, что после событий 2014 года на Украине в стране возник «бардак». Киевские власти не способны решить серьезные проблемы в стране, возникшие после Майдана. США и Россия, объединившись могут навести порядок в украинском государстве, а также решить ранее возникшие споры.

«Кому нужны эти порошенки, или этот чудак Владимир Зеленский, который бегает и кукарекает?» — заметил Жириновский.

Кроме того, политик заметил, что подобным решением Москва также сможет решить и экономическое противостояние между странами в газовой сфере. Он обратил внимание, что Россия не препятствует Вашингтону продвигать свой сланцевый газ, однако страны-импортеры выбирают дешевый российский.

«Сделайте его дешевым. Если наш, русский газ дешевле вашего сланцевого, сложно конкурировать. И вы нам не мешайте», — заявил политик.

Ранее Владимир Жириновский заявил, что белорусскому лидеру Александру Лукашенко следует снять свою кандидатуру с президентских выборов. Он заявил, что если Лукашенко прислушается к его словам, то в Белоруссии пройдут «красивые выборы».