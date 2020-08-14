Александр Васильев объяснил, чем Арзамасова покорила Авербуха

Москва, 14 августа. Ведущий программы «Модный приговор» Александр Васильев объяснил, чем актриса Елизавета Арзамасова покорила тренера Илью Авербуха.

Васильев отметил, что профиль актрисы, улыбка, форма носа, длинные вьющиеся локоны мысленно отправляют смотрящего на звезду в ХIX век. Он считает, что Арзамасова блестяще бы смотрелась в нарядах, которые выбирают героини произведений Антона Чехова. Знаменитости подойдут платья из кружева и тюля, платья в пол, а вот от современных нарядов возлюбленной Авербуха следует отказаться, считает эксперт.

Историк моды обратил внимание на то, что внешность актрисы выбивается среди современных лиц. По его словам, сейчас практически все выглядят одинаково — с наколотыми губами, определенным типом бровей, искусственной красотой.

«Просто милые мордашки. И таких пруд пруди. А у Лизы не милая мордашка, а уникальная форма лица», — приводит «7дней.ру» слова Васильева.

Ведущий предположил, что Авербух был покорен женственностью актрисы.

Общественность была в шоке, узнав, что 25-летняя артистка встречается с Авербухом, который старше ее на 22 года. Интернет-пользователи раскритиковали девушку за роман с взрослым мужчиной. Звезда «Папиных дочек» не стала терпеть оскорбления и поставила злопыхателей-советчиков на место.