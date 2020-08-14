Крутой публично признался в любви к своей супруге

Москва, 14 августа. Народный артист России, композитор Игорь Крутой признался в любви к своей супруге Ольге и двум дочерям.

Ольга Крутая опубликовала пост в Instagram, в котором рассказала, как карантин изменил ее жизнь. По словам супруги музыканта, она привыкла к размеренной жизни.

«Я создала для себя целый ряд ритуалов, сбалансировала питание и посвятила много времени занятиям спортом», — написала Крутая.

Она также опубликовала фото с двумя прекрасными девушками. Старшая Виктория — дочь от Владимира Буховера и младшая — Александра — от Игоря Крутого. Музыкант так сильно любил свою жену, что удочерил Викторию и дал ей свою фамилию.

«Мои любимые девочки», — подписал фотографию композитор.

Поклонники отреагировали на это признание.

«Дорогого стоят такие слова. Цените их, девочки», — пожелала им подписчица. «Какие у вас красивые дочки», — с восхищением написал другой пользователь. «Две доченьки — два счастья», — заметила еще одна пользовательница.

Ранее сообщалось, что актриса и телеведущая Юлия Высоцкая восхитила Крутого своей фотографией из ванной комнаты.