Блогер рассказал, какая привычка русских очень раздражает англичан

Москва, 14 августа. Житель России, побывавший в Великобритании, рассказал, что англичан сильно раздражает приверженность русских к гигиене. Ведь для русских ежедневное посещение ванной или душа — обязательный ритуал, а британцы этого не понимают.

Автор канала «Куратор Районный» на Яндекс.Дзен поделился своими путевыми заметками о Великобритании. Поездка была благотворительной, и все участники несколько дней обитали в семьях англичан.

Уже на следующий день хозяйки домов начали выражать недовольство привычками новых постояльцев. Оказалось, что англичанок приводит в негодование привычка русских принимать душ утром и вечером. Если для жителей России это — норма гигиены, то англичане всячески экономят на воде. Для них водные процедуры каждый день — большая роскошь, так как электричество и вода в Великобритании в разы дороже.

«Оказывается, для цивилизованной Англии это неприемлемо, понаехали варвары из России и льют воду без счёта. А это дорого, между прочим», — передал автор статьи примерный смысл недовольства британцев.

Он пытался убедить своих хозяев в том, что не может уйти на работу или направиться на вечернее мероприятие, не помывшись. Но даже необходимость принять вечерний душ, чтобы смыть с себя грязь рабочего дня, была воспринята англичанами как пустой каприз.

С англичанами согласны и многие современные врачи-дерматологи. Ранее они заявляли, что современные люди моются несообразно загрязнению тела. Также они напомнили, что частый прием душа может навредить здоровью человека. Медики посоветовали не находиться в душе дольше 15 минут, а руки мыть с обычным, а не антибактериальным мылом.

А ученые из Научно-медицинского центра Техасского университета в Хьюстоне доказали пользу горячей ванны перед сном. Ванна или душ высокой температуры, принятые за несколько часов до сна, повысят качество ночного отдыха.