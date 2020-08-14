На курорте в Турции в бассейне утонул четырехлетний мальчик

Османие, 14 августа. Четырехлетний мальчик утонул во время купания в бассейне в Турции. Медики боролись за его жизнь на протяжении четырех дней, сообщает портал Haberturk.

Несчастный случай произошел днем 9 августа в городе Османие во время семейного отдыха. Двое маленьких детей после игры в доме решили искупаться в бассейне. Спустя некоторое время родители заметили, что четырехлетний малыш находится в воде без признаков жизни.

Медики, прибывшие на место происшествия, в оперативном порядке госпитализировали ребенка. Он находился в отделении реанимации четыре дня — все это время врачи пытались стабилизировать его состояние. Утром пятницы, 14 августа, стало известно о смерти мальчика. Официальная причина смерти будет названа после изучения результатов экспертиз и установления всех деталей случившегося.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в турецкой Анталье скончался 50-летний турист из Сербии. Сразу после заселения в номер отеля он почувствовал слабость и пожаловался на сильную отдышку. Медикам не удалось спасти его жизнь.