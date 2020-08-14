Владельцы автосервисов пожаловались на отсутствие доступа к технологиям авторемонта

Владельцы независимых автосервисов требуют принять закон о так называемом праве на ремонт. Речь идет о предоставлении производителями доступа к информации по ремонту и обслуживанию автомобилей по аналогии с Регламентом Европейского парламента и Совета Европейского Союза № 715/2009. Почему российские автомеханики не знают, как ремонтировать новые автомобили? О проблеме в отрасли — видеосюжет Федерального агентства новостей.

«В европейском документе все сделано для того, чтобы демонополизировать рынок, — заявил владелец автосервиса из Санкт-Петербурга Александр Пахомов. — Нам тут же дается платный доступ на учебную информацию, документацию автомобилей, которые вчера сошли с конвейера. Нам за деньги предлагается дилерское диагностическое оборудование, возможность обучаться в дилерских учебных центрах. В 2016 году все европейские автопроизводители закрыли эту информацию для России и некоторых стран третьего мира. С территории России получить доступ к этой информации предприятиям невозможно».

В развитых странах независимые сервисные станции вправе получать доступ к базам данных с инструкциями и технологиями ремонта автопроизводителей, пользоваться средствами программирования, специальными инструментами и оборудованием, но в России картина другая. Техобслуживание автомеханики нередко проводят по инструкциям из Интернета.

«Вытесняются независимые станции техобслуживания, предприятия, которые ремонтируют не автомобиль целиком, а конкретные агрегаты», — утверждает член Союза автосервисов Дмитрий Даньшов.

Александр Пахомов назвал происходящее дискриминацией НСТО. От доступа к технологиям авторемонта зависят жизни граждан, отметил он, поэтому автопроизводителей обязаны делиться своим «авторским правом».

«В Бразилии прописана обязанность производителей снабжать публичные библиотеки, библиотеки техникумов, ВУЗов и центров переподготовки специалистов полным комплектом технических справочников. В российском законодательстве такой нормы нет. То есть нас считают третьей страной, настолько отсталой технически, что ей даже справочники давать нельзя!» — возмущен Дмитрий Даньшов.

Информация о фактах дискриминации от независимых автосервисов в Федеральную антимонопольную службу не поступала.

«ФАС России выражает готовность принять участие в диалоге в рамках рабочих групп, в частности при Экспертом совете ФАС России, и заинтересована в разрешении данного вопроса в случае наличия дискриминации НСТО со стороны автопроизводителей и официальных дилеров», — сообщила ФАН начальник Управления контроля промышленности ФАС России Нелли Галимханова.

Первый зампредседателя Комитета Совета Федерации РФ по экономической политике Сергей Калашников не видит смысла в изменении российской нормативной базы. По мнению сенатора, государство не должно регулировать бизнес по таким «мелочам».

«У моего приятеля хорошая импортная модель. Он живет в Крыму. Чтобы отремонтировать какую-то мелочь, ему нужно ездить в Краснодар. Не проще ли краснодарскому дилеру открыть мастерскую в Симферополе, сертифицировать ее и передать ей инструмент? — предложил доктор экономических наук. — Есть принцип франчайзинга, когда фирма передает технологию и товарный знак любому, кто хочет этим заниматься, при условии, что он не будет нарушать технологию».

По данным Ассоциации «Российские автомобильные дилеры», сегодня предприниматели могут свободно пройти подобную процедуру и открыть в своем регионе представительство выбранной компании. Однако сервисы официальных дилеров загружены всего на 40%, и «помощь» от НСТО им пока не нужна.

«Такие сети есть практически в каждом городе. Как правило, только одна из них может насчитывать больше 150 франшиз. Я думаю, что их достаточно для того, чтобы граждане могли обращаться за их услугами, — сказал вице-президент РОАД Сергей Киселев. — Восемь лет назад официальные дилеры в каждом городе обслуживали и продавали почти 3 млн автомобилей в год. Сейчас — меньше, много автомобилей вышли с гарантии. Поэтому их владельцы без проблем получают качественное обслуживание».

В Национальной ассоциации предприятий технического обслуживания и ремонта автомототранспортных средств поддержали инициативу предпринимателей. Президент организации считает, что в стране нужно повысить квалификацию автомехаников, инженеров и обеспечить их «современной, нормативной базой».

«У нас имеется только требования к организации ремонта автомобилей индивидуальных владельцев, которые выпущены в 1979 году Минавтопромом, МВД, Минтрансом. В 1984 году — требования по организации обслуживания и ремонта автомобилей в автотранспортных предприятиях. И все. На этом закончилась вся наша нормативная база, связанная с требованиями к организации ремонта», — констатировал Сергей Зубриський.

Эксперты ассоциации выразили готовность самостоятельно предоставлять работникам независимых автосервсов доступ к необходимой информации.

«Когда вы можете позвонить к нам в структуру и спросить, какова технология восстановления того-то, — пояснил специалист. — У дилеров имеется связь с заводом, потому что в соответствии с законом, нормы и правила проведения техосмотра устанавливает изготовитель с учетом условий эксплуатации. Что касается малого бизнеса, то мы ставим задачу, чтобы у нашей организации была функция, которая бы компенсировала недостатки в его работе».

Ранее Союз автосервисов обвинил НАМИ в подрыве суверенитета России из-за нового техрегламента «О безопасности колесных транспортных средств». После того, как общественники раскритиковали поправки в документ, а ФАН придал огласке конфликтную ситуацию, НАМИ и Минпромторг согласились доработать запрет на старые запчасти.