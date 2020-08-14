Депутат Рады раскрыл дату госпереворота, который готовит Порошенко

Киев, 14 августа. Бывший президент Украины Петр Порошенко готовит государственный переворот, сообщил депутат Верховной рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Илья Кива. По его словам, акция запланирована на День независимости Украины 24 августа.

Кива рассказал, что бывший президент Украины спонсирует акции оппозиции, которые должны вылиться в государственный переворот. По его словам, свергать действующую власть хотят с помощью националистов. Порошенко якобы выделил несколько миллионов долларов «Национальному корпусу», также будет задействован экс-лидер запрещенной в России организации «Правый сектор»1 Дмитрий Ярош.

«Порошенко постарается захватить несколько административных зданий, возможно, даже офис президента, и потребовать проведения досрочных выборов и президента, и парламента», — сказал Кива в эфире телеканала NewsOne.

Украинский парламентарий не уточнил, откуда он получил данные о планах лидера «Европейской солидарности» по свержению власти.

В конце прошлого месяца националисты устроили в центре Киева акцию протеста. Они выдвинули десять требований к украинской власти, а также пообещали «вернуться с Майданом» 24 августа.

Ранее просочилась информация, что Петр Порошенко может занять пост премьер-министра Украины. По словам политолога Ростислава Ищенко, этот вопрос в данный момент обсуждается с президентом Украины Владимиром Зеленским.

1 Организация запрещена на территории РФ.