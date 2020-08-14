Little big представила новый клип про гастрономический ужас Пухляша

Москва, 14 августа. Группа Little Big выпустила новый зажигательный клип на песню Tacos, в котором снялся актер Дмитрий Красилов (Пухляш).

В клипе Пухляш приходит на кухню, чтобы разогреть бутерброд. Однако кетчуп, горчица, хотдог и бутылка газировки вдруг начинают петь и танцевать. Кадры с участниками Little Big в костюмах еды быстро сменяют друг друга, демонстрируя Илью Прусикина (Ильича) в наряде из макарон, а Софью Таюрскую – в образе гейши.

К счастью, гастрономические ужасы Пухляша заканчиваются, и он забирает свой бутерброд из микроволновки. Слова новой песни Little Big запомнить вполне не сложно, музыканты произносят только «Tacos, tacos, tacos…», а музыка похожа на латиноамеранские танцевальные хиты. За несколько часов ролик собрал более 600 тысяч просмотров и вышел в тренды YouTube.

Красилов стал популярен после появления в клипе группы Little Big на песню Uno, с которой команда Ильи Прусикина должна была ехать на Евровидение-2020. В Интернете даже появилась петиция с просьбой отправить танцора на песенный конкурс вместе с коллективом. Однако из-за пандемии коронавируса конкурс перенесли.