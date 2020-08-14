Загитова набрала 51 балл на ЕГЭ по русскому языку

Москва, 14 августа. Российская фигуристка Алина Загитова, которая поступает на журналистику в Российскую академию народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС), сдала Единый государственный экзамен (ЕГЭ) на 51 балл. Результаты экзаменов опубликованы на сайте РАНХиГС.

Также Загитова сдавала ЕГЭ по обществознанию, на этом экзамене спортсменка набрала 44 балла. Согласия на зачисление фигуристки в вуз еще нет. Загитова значится в списке поступающих на платные места образовательной программы бакалавриата «Продюсирование и культурная политика» по направлению «Журналистика».

Алина Загитова стала олимпийской чемпионкой в 2018 году, завоевав медаль в одиночном катании. Кроме того, российская фигуристка победила на чемпионате мира 2019 года и чемпионате Европы 2018 года.

В конце 2019 года Алина Загитова заявила, что хочет приостановить спортивную карьеру. Фигуристка объяснила свое решение тем, что «сейчас в жизни у нее есть все, а всегда должно чего-то не хватать». Кроме того, Загитова отметила, что «всем все доказала», одержав победу на Олимпиаде и на мировом первенстве.

Однако в начале июня 2020 года фигуристка вернулась в большой спорт и снова приступила к тренировкам. Как оказалось, Загитова лишилась заработка — из-за пандемии коронавируса, ледовые шоу, в которых она выступала, были отменены. По данным СМИ, фигуристка потеряла около 50 тысяч долларов.