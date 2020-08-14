Бондарчук оставила пост главного редактора Hello!

Москва, 14 августа. Бывшая жена режиссера Федора Бондарчука Светлана покинула пост главного редактора российской версии журнала Hello! Об этом она рассказала поклонникам в своем профиле в Instagram.

Бондарчук напомнила, что возглавляла журнал 15 лет, и благодарна каждому, кто работал с ней над этим проектом.

«Мне задают много вопросов относительно дальнейшей судьбы проекта в России. К сожалению, ответов на них у меня нет. Печатный проект Hello! закрыт, онлайн-версия продолжает выходить, но уже без меня в роли главного редактора», — написала светская львица.

Она рассчитывает, что настанет время, когда печатная версия журнала возродиться. Бондарчук не исключила, что номера будут выходить «в совершенно новом виде и качестве».

По словам телеведущей, впереди ее ждет много новых проектов и сумасшедших планов. Бондарчук пообещала раскрыть подробности позднее, указал «ФедералПресс».

Бренд Hola!, основанный журналистом Антонио Санчесом Гомесом и его женой Мерседес, был создан в 1944 году. Спустя 44 году был запущен Hello!, на сегодняшний день журнал издается в 32 странах на десяти языках.