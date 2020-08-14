Сябитова пожаловалась на отсутствие чувства стиля

Москва, 14 августа. Ведущая ток-шоу «Давай поженимся» Роза Сябитова пожаловалась на отсутствие врожденного чувства стиля.

По словам телеведущей, родители и ближайшее окружение не способствовали развитию чувства стиля в детстве. Кроме того, этому препятствовало тяжелое материальное положение ее семьи.

«Попав на телевидение и познакомившись с профессиональными стилистами, я поняла, что у меня нет врожденного чувства стиля, так как подкачали в этом вопросе родители и среда, в которой я росла. В барачной среде принцип один, на что хватило денег, то и носим. С этой установкой я жила очень долго», — написала Сябитова в своем Instagram.

Телеведущая также добавила, что созданием ее имиджа и подбором гардероба занимаются профессиональные стилисты, однако она пытается самостоятельно сформировать в себе чувство стиля.

Сябитова опубликовала снимок, на котором она запечатлена в длинном платье, а также спросила у подписчиков, стоит ли ей самостоятельно заниматься созданием имиджа. Однако пользователи Сети не отреагировали на имидж телеведущей, обратив внимание на ее прическу. Подписчики отметили, что телеведущей не идет каре, поэтому необходимо срочно сменить прическу.

«Прическу нужно поменять, она делает вас старой», — пишет katerina_ganyaeva.

«Фото, на котором вы сейчас, хорошее, кроме прически. Найдите себе грамотного парикмахера», — советует aleshik29.

«Платье конечно красивое, похоже и материал дорогой. Но уж слишком закрыт весь верх, а низ почему-то короток. Получилось несуразно», — пишет zaharovaelena008.

Ранее Сябитова рассказала о типе мужчин, которые легче всего соглашаются на брак. Телеведущая посоветовала искать мужчину, который недавно развелся и тяжело переживает свое новое одинокое состояние. Однако советы Сябитовой пришлись по вкусу далеко не всем представительницам прекрасного пола. Подписчицы порекомендовали телезвезде наладить собственную личную жизнь и помочь дочери, а потом «раздавать советы налево и направо».