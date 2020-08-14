Бородина взбесила россиян жалобой на крымский пляж

Москва, 14 августа. Телеведущая Ксения Бородина улетела с семьей на отдых в Крым. Для проживания она выбрала дорогостоящий отель, неделя в котором обойдется ей в 1 750 000 рублей, пишет «Экспресс газета». Но звезда все же нашла в отдыхе в республике изъян, чем рассердила сограждан.

Как и многие знаменитости, из-за закрытия границ Бородина решила отправиться на популярный российский курорт, и даже внутри страны смогла организовать по-настоящему роскошный отдых.

Вместе с мужем и детьми она поселилась в центре Ялты в резиденции «Вилла Елена», а позднее узнала, что остановилась в любимых апартаментах Аллы Пугачевой и Дженнифер Лопес.

В «ЭГ» узнали, что стоимость такого пентхауса площадью 25 квадратных метров составляет 250 000 рублей в сутки. Исходя из этого, неделя проживания в нем обойдется знаменитости как минимум в 1 750 000 рублей. С учетом того, что цены на номера всех категорий в этом году из-за наплыва туристов заметно выросли, апартаменты могут стоить и дороже.

Ранее Бородина говорила, что никогда не экономит на отпуске и выбирает для своей семьи только самые лучшие места. Также она заявляла, что скептически относится к отечественным курортам, поэтому ее поездка в Крым вызвала недоумение у многих. А одно обстоятельство и вовсе взбесило интернет-пользователей.

В пятницу в своем Instagram Бородина опубликовала пост, где пожаловалась, что осталась не очень довольна отдыхом на диком пляже напротив знаменитой Медведь-горы. Она призналась, что хочет скорее вернуться в комфортабельный отель, и до этого момента ей осталось «два дня «мучений».

«Я уже хочу в отель, где все включено, море, пляж, еда, и сидишь на одном месте, мне так спокойней. Осталось два дня «мучений», — написала она в публикации.

Эта заявление привело многих подписчиков в гнев. Они припомнили звезде, как когда-то она вообще не планировала отдыхать в родной стране, а также указали, что многие россияне из-за коронавируса и финансовых трудностей в этом году остались совершенно без отдыха, даже внутри РФ.