Ирина Столярова: Коронавирус разрушил ритуал похода в театральный буфет

Министерство культуры совместно с Роспотребнадзором разработали рекомендации для музыкальных театров и концертных площадок после отмены режима самоизоляции. Документ озадачил не только изголодавшихся по работе из-за вынужденного четырехмесячного простоя артистов, но и зрителей. Последних лишили возможности перекусить после трудового дня в театральном буфете: по новым правилам теперь там разрешена продажа только воды в закрытой таре.

Впрочем, в театральный буфет часто ходят не столько для того, чтобы заморить червячка, сколько чтобы справить ритуал, рожденный в СССР: бокал шампанского и бутерброд с сервелатом или черной икрой до спектакля или в антракте были неотъемлемой частью культурного похода советской интеллигенции. Увы, все нехитрые удовольствия — в прошлом, тем более что по новым санитарным правилам театральные представления идут без перерыва.

Желающим оспорить это утверждение впору задаться конкретным вопросом: а зачем ходить, например, в Большой театр с билетами в 4-ом ярусе, где с некоторых мест сцены вообще не видно?

Многие идут, чтобы просто побывать в этом культовом месте, заглянуть сюда как в театральный музей. Кто-то реально хочет приобщиться к большому искусству, пусть и отдать четвертую часть зарплаты за билет в партер не может. К тому же, после реконструкции исторической сцены в 2014 году «слепые» кресла в боковых частях зрительского пространства убрали.

Простая арифметика подсказывает: при сокращении посадочных мест практически на треть дорогие места, с которых просматривается каждый сантиметр подмостков, стали еще дороже, а остальные — чуть дешевле. Стоячие места по бокам все того же 4-го яруса щедро, всего за 100 рублей, отдали в распоряжение студентам. Даже программу специальную придумали — «Большой — студентам».

Впрочем, творческая молодежь в советские годы могла проникать в Большой вообще бесплатно. Специальный входной билет отправлял хорошо успевающую по всем предметам творческую молодежь на тот же 4-ый ярус, где и присесть-то было нельзя из-за не предусмотренного пропуском места как такого.

Стоит ли ругать юные дарования за то, что они приобщались к шедеврам классики, удобно расположившись вокруг столиков здешнего уютного буфета? Цены здесь были значительно ниже, чем в общепите на первом этаже. Бокал «настоящего» советского шампанского здесь разливали по рублю. В нарушение всех правил буфетчицы не закрывали прилавок после третьего звонка, извещающего об окончании антракта. Холодное Абрау-Дюрсо испускало пузырьки в темпе moderato: никто ведь не спешил покидать столь атмосферный уголок. В запасе был целый час бурных событий, которые в тот момент разворачивались на сцене — незримой, но осязаемой профессиональным музыкальным слухом.

Смакуя каждый глоток замечательного игристого напитка, ребята нередко начинали подпевать мелодиям, доносящимся из зала, и называть тональность звучащего фрагмента, взятую тенором ноту в верхнем регистре, номер сцены и даже предвосхищать соло того или иного инструмента после оркестрового tutti. Профессионализм не пропьешь, объясняли студенты свои незатейливые трюки не посвященной в тонкости серьезного искусства хозяйке буфетной стойки, завороженной необычным представлением у нее на глазах.

А дирижеры-хоровики приходили в самый маленький буфет Большого театра с партитурой и пропускали ее через свои руки под аккомпанемент не привычного концертмейстера в учебном классе, а живого оркестра, находящегося в отдалении…

Далеки и те времена. Вместо камерного буфета первую скрипку играет огромная зона с ресторациями на 4-ом этаже. Советское шампанское здесь в предкоронавирусный период по-прежнему продавали, но ценник вырос в несколько сотен раз — с учетом случившихся в стране деноминации, девальвации, децентрализации, демократизации… Театральные буфеты превратились в кулинарные витрины: чем известнее театр, тем дороже его буфет, приносящий учреждению неплохие деньги.

Театральный буфет до последнего времени оставался для публики местом встречи, которую отменить нельзя... Но пандемия — вещь новая, неизученная, вирус презирает традиции, привычки людей. На фоне все еще неясных перспектив распространения коварной заразы фактическое закрытие театральных буфетов в целях санитарной безопасности представляется сущим пустяком.