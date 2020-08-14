Алексей Поддубный: Без традиции мы закончимся как народ и как цивилизация

Само название «Традиция» — настолько емкое и настолько важное, что приходит в голову мыль о том, что без традиции мы закончимся в принципе — как народ и как цивилизация. Традиция — это то, что постоянно наращивает нашу жизнеспособность, жизнестойкость, нашу широту и нашу чистоту. Все, что у нас есть — это наши культурные достижения, это наша традиция, поскольку она передается через поколения от наших родителей, а им — от их родителей, от учителей, которые их обучали. Это — постоянный поток, река… Традиция — это передача опыта и знаний через поколения.

Именно на традицию мы впоследствии навешиваем все свои современные реалии. Некоторые вещи приживаются, некоторые — нет. Например, многим не нравятся эксперименты с образованием — попытки введения Болонской системы и прочего. Я надеюсь, что это не приживется. Все-таки люди традиционного склада мышления считают царское или советское образование более эффективным и полезным, в том числе — в плане воспитания.

Мне бы хотелось привлекать как можно больше молодежи, чтобы фестиваль был в первую очередь интересен молодым людям. Те, кто уже пожил — сформировавшиеся личности, и в жизни более-менее разбираются. Молодые люди, на мой взгляд, очень нуждаются не в просто традиционной, а традиционалистской опоре в своей жизни, Чтобы не растеряться, не потеряться в огромном информационном потоке, который зачастую бывает враждебным и токсичным, как, например, сейчас.

Что касается моего участия в фестивале в этом году, то это будет очень интересный эксперимент, предложенный Эдуардом Бояковым — соединить спектакль по мотивам поэмы Твардовского «Василий Теркин» с песнями, которые я бы исполнил со своей группой.

У исполнения этих песен именно мною есть предыстория. Впервые я их записал с Луганским эстрадно-симфоническим молодежным оркестром в 2015 году. Это — работа луганских музыкантов, дирижеров, аранжировщиков. Я в Москве записывал вокал, потом делалось сведение. Мы это готовили, как подарок для ветеранов, в виде самиздатовского альбома, чтобы раздавать его людям. Естественно, что это не продавалось.

Мы общаемся с Эдуардом Бояковым и Захаром Прилепиным. И вот им попались эти песни, и они сказали — «Алексей, почему бы тебе не поучаствовать в этом спектакле?» Вот так родилась эта затея. Я уже был на одной из репетиций, и мне кажется, что это будет очень интересно. И, возможно, мы внесем дополнительную душевность и в из без того хороший спектакль. В нем ведь участвуют МХАТовские актеры, среди которых есть даже народные артисты. Уровень очень и очень высокий! Для меня большая честь выступать с ними на одной сцене, играть этот спектакль в качестве музыканта.

В нашем исполнении будут звучать очень известные песни. Кто их только не пел — от Марка Бернеса и Леонида Утесова до современных певцов. И это — часть нашей великой традиции, эти великие советские песни военного времени.

Наш отдельный концерт, с исполнением наших песен тоже, похоже, будет. Скорее всего, мы выступим сразу после спектакля. И, не сходя со сцены, продолжим играть уже свои композиции.

Спектакль с участием Алексея «Джанго» Поддубного и концерт группы пройдут 22 августа в рамках фестиваля «Традиция» в подмосковном Захарове. Информационным партнером фестиваля выступает Федеральное агентство новостей.