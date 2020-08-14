Самая дорогая в мире рыба выпрыгнула из воды и восхитила каякера

Плимут, 14 августа. В прибрежных водах английского графства Дэвон самая дорогая в мире рыба выпрыгнула из воды и привела в восхищение проплывавшего мимо каякера. Такой рыбой считают голубого тунца. Редкие кадры опубликовала газета Daily Mail.

60-летний Руперт Кирквуд плавал на своем каяке в пяти километрах от побережья города Плимут. Там он заметил косяк голубых тунцов, а вместе с ним китов и дельфинов. Каякер пару часов наблюдал за морскими обитателями и смог запечатлеть их прыжки на камеру.

«Сфотографировать тунца практически невозможно — он такой неуловимый. Мне удалось это сделать только потому, что их там было очень много», — рассказал Кирквуд.

Мясо голубого тунца считается деликатесом. В 1970-х годах этому виду стало грозить исчезновение из-за чрезмерного вылова этой особи. В Великобритании рыбалка на голубого тунца запрещена и преследуется по закону.

Ранее также решался вопрос неприкосновенности морского заповедника у берегов Эквадора, безопасности которого угрожали китайские рыболовы. Огромная флотилия китайских рыболовных судов более трех недель работала на границе исключительной экономической зоны Эквадора, продолжая вылов морских биоресурсов, многие из которых относятся к исчезающим видам. Рыбаки объяснили это тем, что их действия никак не нарушают Конвенцию Организации Объединенных Наций по морскому праву (UNCLOS).