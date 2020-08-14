Уфолог объяснил, зачем США возвращаются к проекту изучения НЛО «Синяя книга»

Пентагон намерен вернуться к проекту «Синяя книга» ради изучения военных технологий других стран, считает уфолог Юрий Сенькин.

Американский телеканал CNN со ссылкой на двух чиновников Министерства обороны США сообщил, что Пентагон намерен сформировать оперативную группу, которая займется расследованием случаев появления НЛО, которые фиксировали военные. Ранее весьма специфичной темой занимались военно-морские силы (ВМС) страны, так как именно их пилоты задокументировали большую часть неопознанных летающих объектов. Отмечается, что проблема появления НЛО давно заботит высшее командование армии.

В свою очередь российский уфолог, пресс-секретарь Академии информациологической и прикладной уфологии (АИПУФО) Юрий Сенькин в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей выразил уверенность, что «Соединенные Штаты пытаются подмять под себя тему изучения НЛО».

«Процесс, который невозможно контролировать, проще возглавить — так думают в Пентагоне. Любые исследования НЛО, которые ведутся в мире, не имеют ничего объединяющего в одно единое, то есть нет какого-то единого центра. Все уфологи, независимые исследователи, ученые ведут междусобойчик: описывают все случаи, изучают тему, но сам по себе факт остается фактом — объекты летают и появляются. А Пентагон сейчас пытается вернуться к проекту «Синяя книга», возможно, в каком-то новом формате. Но они хотят возглавить весь процесс, а значит, получат огромное финансирование. Денег на исследования направят немерено, плюс их полномочия будут широкими. Они смогут спокойно выезжать на место происшествия, проводить опросы свидетелей, сбор и анализ данных. То есть весь арсенал у них будет в руках, тем более Пентагон включает множество ведомств, связанных между собой и имеющих доступ к спутниковым и космических данным, к каким-нибудь химическим анализам воздуха и так далее», — констатировал исследователь.

Собеседник ФАН уверен, что высшее командование армии США выступило с правильными заявлениями по поводу изучения неопознанных летающих объектов, однако вряд ли их слова были связаны с гостями с других планет, звездных систем или галактик.

«Никто же не обмолвился, что США постараются доказать существование жизни на Марсе. Они ничего не сказали про внеземной разум, поэтому будут изучать объекты земного происхождения. Под определение НЛО могут попасть беспилотники неизвестного типа России и Китая, например. Они перепроверят всю информацию, отбросят сообщения об НЛО внеземного типа и оставят только земного происхождения. Вдруг кто-то запускает над территорией США те же БПЛА. Они сейчас ищут черную кошку в темной комнате ввиду того, что опять русские и китайцы во всем виноваты. Это как коммунистов они в свое время искали и считали коммунистами всех, кто был против политики Картера и других президентов. А сейчас то же самое — будут изучать физику, следы, которые оставляют объекты», — продолжил эксперт.

Обладая мощным ресурсом, американское военное ведомство сможет довольно продуктивно разбирать все сообщения очевидцев, отсеивая откровенный бред и выявляя потенциально интересную информацию.

«Например, при помощи спутников они смогут узнавать, на какой высоте был объект: гражданские самолеты летают на высоте от 1 до 10 километров, квадрокоптер выше 15 километров не поднимется. Дальше уже идут стратегические беспилотники, еще выше находятся объекты, выходящие за рамки стандартных реактивных истребителей и представляющих собой, например, орбитальные самолеты и так далее. Уже сужается круг поиска, и они (военные. — Прим.ФАН) понимают, что данный объект хоть и имеет земное происхождение, но ближе к военным технологиям. Они пытаются в этом направлении работать и возглавить это движение», — заключил собеседник ФАН.

Напомним, члены правительственной программы США по изучению НЛО ранее заявляли, что им удалось найти обломки потерпевших крушение летательных аппаратов неизвестного происхождения и изучить их. В некоторых случаях источник материалов установить не удалось, что, по мнению специалистов, указывает на их внеземную природу.

«Синяя книга» — проект исследований поступающих сообщений о неопознанных летающих объектах, проводившихся ВВС США в середине XX века. Исследования были прекращены в конце 1969 года.