Военный эксперт Игорь Коротченко считает, что унизительное для США скоординированное выступление стран ЕС против политики Вашингтона по удушению санкциями «Северного потока — 2» является следствием грамотной работы правительства Германии. В то же время в долгосрочной перспективе действия Евросоюза вряд ли приведут к заметному ослаблению позиций США в Европе и НАТО, отмечает эксперт.

Ранее 24 страны ЕС направили коллективную ноту протеста в Госдепартамент США в связи с введенными Вашингтоном санкциями против газопровода «Северный поток — 2». В Евросоюзе заявили, что экстерриториальные претензии США нарушают международное право. Делегации почти всех стран ЕС (24 из 27) в ходе видеоконференции выразили уверенность, что европейская политика должна определяться исключительно в Евросоюзе, сообщает Welt. В ЕС отметили, что «третьи страны» не должны применять санкции против европейских компаний, которые не нарушают международные законы.

По мнению главного редактора журнала «Национальная оборона», военного эксперта Игоря Коротченко, именно руководству Германии удалось добиться того, что США получили от ЕС публичную пощечину.

«В данном случае мы видим скоординированную и грамотную защиту Европой своих экономических интересов, — отметил Коротченко в комментарии Федеральному агентству новостей. — То, что мы видим, — это в первую очередь хорошая работа Министерства иностранных дел Германии, которое добилось единой позиции целого ряда европейских стран. Германия это сделала, чтобы защитить не только свои, но и общеевропейские экономические интересы».

Однако на вопрос, могут ли подобные действия ЕС в долгосрочной перспективе ослабить влияние США в Европе и НАТО, эксперт ответил отрицательно.

«Ни к чему подобному это не приведет. Не надо впадать в эйфорию и заниматься шапкозакидательством. США как руководили всеми процессами в НАТО, так и будут руководить, и подвергать это сомнению просто бессмысленно», — подчеркнул Игорь Коротченко.

Ранее известный российский политик Александр Шерин предложил целую серию мер, которые, по его мнению, помогут вывести крупные российские компании, в том числе имеющие отношение к строительству «Северного потока — 2», из-под угрозы американских санкций.

Газопровод «Северный поток — 2» протянется двумя нитками по дну Балтики от российского побережья до Германии. В год по газопроводу планируется перекачивать до 55 млрд кубометров газа.

Против проекта выступает Украина, теряющая доходы от газового транзита, а также антироссийски настроенные Польша и прибалтийские государства. Кроме того, с «Северным потоком — 2» активно борются США, которые планируют захватить европейский газовый рынок. В этой борьбе Вашингтон использует экономические и политически рычаги. США давят санкциями компании, участвующие в строительстве, и угрожают разорить немецкий порт Мукран, в котором находится логистическая база «Северного потока — 2», а также хранятся трубы для газопровода.

При этом США прикрываются разговорами о якобы политической составляющей проекта, который, по версии Вашингтона, является «рукой Москвы» в Европе. Россия неоднократно заявляла, что «Северный поток — 2» — это исключительно коммерческий проект, выгодный всем его участникам, и призывала не политизировать ситуацию вокруг строительства газопровода.