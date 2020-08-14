Беременная Подольская показала фото в купальнике

Москва, 14 августа. Певица Наталья Подольская опубликовала фотографию в купальнике, подтвердив слухи о беременности.

На фото звезда предстала в слитном купальном костюме, аккуратно положив руку на живот. Супруга Владимира Преснякова объяснила, почему решилась на пополнение в семье в 38 лет.

«Просто я считаю, что Пресняковых должно быть много», — написала певица.

Подписчики певицы рассыпались в поздравлениях со скорым прибавлением в семье. В комментариях отметились многие звезды.

«Ураааааа!!!! Счастье», — написал Александр Ревва с аккаунта arthurpirozhkov.

«Поздравляю, моя хорошая!!!» — добавила Юлия Ковальчук juliakovalchuk.

Кроме того, поздравления оставили Виктория Дайнеко, Алсу, Дарья Мороз, певица Слава и многие другие.

Слухи о пополнении в семье музыканта Владимира Преснякова и Натальи Подольской появились после похода артистки в аптеку. Провизор рассказала, что певица купила тест на беременность.

Пресняков пока не комментирует информацию о беременности супруги. Ранее в Instagram появились фотографии с дня рождения детей сестры Подольской Юлианы.