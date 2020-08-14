На Украине дали прогноз, чем завершится противостояние Лукашенко с «площей»

Пятый президент Украины Петр Порошенко официально прокомментировал события в Белоруссии, призвав Минск провести досрочные выборы главы государства и «внимательно следить за действиями страны-агрессора». Эксперты назвали это явным признаком того, что протесты должны быть прекращены как можно скорее — чтобы Белоруссия не повторила печальный «украинский путь».

Порошенко, по-прежнему мнящий себя национальным лидером, заявил, что «не может молча наблюдать за тем, как Беларусь сползает в пучину хаоса и политической неопределенности». Власти страны должны «найти ответ на требования белорусского общества», считает он. То есть немедленно «прекратить насилие против своих граждан, освободить политзаключенных и арестованных протестующих, а также остановить преследование политических оппонентов [Александра] Лукашенко».

По его словам, Минск должен объявить о проведении новых президентских выборов, пригласить международных наблюдателей, чтобы «поднять доверие к избирательному процессу». Порошенко призвал международное сообщество «смотреть за действиями России», которая якобы только и ждет удобного момента, чтобы «покончить с белорусской независимостью».

Позиция Порошенко мало кого удивила на Украине. Тут прекрасно знают, что Петр Алексеевич вспоминает о демократии и «открытом диалоге с обществом» только тогда, когда от него этого жестко требуют западные кураторы. Во время своего пятилетнего правления он о таких терминах даже не упоминал. К тому же голос бывшего главы влился в целый хор «соросят» и агентов западного влияния, которые голосят о «подавлении воли народа» в Белоруссии и о том, что «Россия вот-вот введет в эту страну войска».

По мнению киевского политолога Вадима Павлова, те украинцы, кто вовсю раздувает страсти и призывает «навести порядок в Белоруссии», должны начать с себя — идти работать и не совать свой нос в чужую страну, которая разберется со своими проблемами сама.

«Во мне течет кровь белорусов — там были рождены мой прадед, дед и отец. Я ходил там в школу и учил белорусский язык. Поэтому я имею право кое-что сказать, — заметил Павлов. — Да, далеко не всё в Беларуси идеально. Но там экономическое развитие все равно на порядок выше, чем на Украине. Там хорошие дороги и стабильная валюта. Они изготавливают все сами — от продуктов и до трамваев. Работает всё — от современных коровников до здоровенных заводов. Например, БМЗ, куда каждый день на работу ходит 11 тысяч человек! Безработица в Беларуси — 0,4%. А на Украине, к примеру, — 14%!»

Эксперт напомнил — в Белоруссию ежегодно приходят миллиарды долларов иностранных инвестиций, что позволяет ее внутреннему рынку расти и развиваться. А еще там крайне низкая преступность, в отличие от Украины. При этом белорусская сфера высоких технологий растет семимильными шагами. И даже мессенджер Viber придумали белорусы! О чем украинцы не могут даже мечтать.

«Теперь вернемся к нашим баранам. Сотни украинцев сейчас жутко взволнованы ситуацией в Беларуси, рассказывают соседям, как им жить и что делать. Они что-то там говорят о свободе и раздают советы, как и кого «гнать поганой метлой». При этом если спросить этих «советчиков», почему они так говорят, мало кто сможет дать разумный и конкретный ответ. И самое смешное, что 90% из этих «советчиков» никогда не были в этой стране и не слышали ничего, кроме шуток о «Лукашенко и картошке». Это «совок головного мозга» — советовать соседям, как им жить, когда сами в говне. Когда Украина по уши погрязла в коррупции и вечно живет в режиме «лишь бы пожаловаться на жизнь». Когда украинцы сами воруют, разрушают, уничтожают собственную экономику. Начните с себя и не суйте нос в чужую страну! Идите лучше работать! А братьям-белорусам желаю побыстрее обрести спокойствие в стране и жить счастливо», — подытожил Павлов.

Александр Скубченко, киевский политолог и блогер, подчеркивает — дело не в Лукашенко, а в том, что Запад, в том числе руками таких политиков, как Порошенко, поддерживает исключительно русофобов. И для Украины это ничем хорошим не закончится.

«Дело совсем не в том, какой там Лукашенко — плохой или хороший. А в том, что коллективный Запад традиционно поддерживает только русофобов — хоть на Украине, хоть в Белоруссии. Победит «улица» — и русофобы, воспитанные глобалистами, станут властью. А публика эта примитивна, тупа и воровата. Что будет после победы «улицы» в Белоруссии? — задается риторическим вопросом Скубченко. — Пользоваться новыми «свободами» будут исключительно негодяи, которые сдадут руками суверенитет своей страны Западу. Новая власть быстро займется «белорусской мовой» и диким переписыванием истории, а их западные хозяева — наглым дерибаном экономики страны. В Белоруссии тут же появятся частные телеканалы, в эфирах которых русофобы зальют грязью победу в ВОВ, расскажут о целительных свойствах гей-парадов и о том, как «тысячи лет Беларусь была под оккупацией России». Мы все это уже видели на собственном примере», — продолжил блогер.

Скубченко прогнозирует — пока простые люди будут обсуждать навязанные им раскалывающие темы, все ресурсы, финансы и рынки Белоруссии уйдут под контроль Запада. Для местных элит, поддержавших «площу», пройдет новая приватизация, и «красные директора» станут местными олигархами. На Украине дали прогноз, чем завершится противостояние Лукашенко с «площей».

«В случае победы «площи» качественных белорусских товаров больше не будет. Останутся только те производства, которые будут нужны ЕС, — сырьевые. Остальное всё будет уничтожено — под лозунгом «покупайте товары, которые производит промышленность Запада». Белорусская медицина, ЖКХ, тарифы, «социалка» — все эти сферы «пойдут по пути Украины». Потому что у государственного бюджета страны появится иная цель: не социальная поддержка населения, а обслуживание МВФ и финансовых спекулянтов Сороса. Республика уйдет в кредитную кабалу, а госбюджет станет «финансовой сметой Запада». А потом — неизбежная война с Россией. Белорусов погонят убивать русских и таких же белорусов. Говорите, не может быть? Поверьте, до победы Евромайдана и на Украине так говорили. Но у хозяев Майдана были свои цели».

Аналитик напомнил — тех, кто за Лукашенко, уже называют «тараканами». И это расчеловечивание до боли знакомо.

«У нас, на Украине, война на востоке с того же началась — «колорады», «вата» и так далее. Убивать «колорадов» и «тараканов» вам ведь будет легче, чем людей — соотечественников. Уж тут-то западные пропагандисты постараются на славу! И я не понимаю, чему так радуются прибалты, ведь в случае войны они станут «пушечным мясом». Их хозяева в США пока что не воюют силами прибалтов лишь по одной причине: они малы и их мало. А вот в случае войны с Россией прибалтами по ней единым фронтом и ударят, плюс — Украина и Грузия. В общем, не вижу поводов для радости. Победа «площи» в Беларуси неизбежно обернется большой войной с Россией, которая не обойдет и Украину», — прогнозирует Скубченко.

Но есть и другой вариант развития событий, допустил Скубченко.