В Запорожье любвеобильный «Маугли» предлагал женщинам секс за водку

Запорожье, 14 августа. Неизвестный мужчина устроил прогулку голышом в украинском городе Запорожье. Соответствующее видео появилось в Telegram-канале «Это Запорожье».

«На Песках (микрорайон Запорожья. — Прим.ФАН) был замечен любвеобильный Маугли. Он был полностью обнажен и предлагал по бартеру сексуальные услуги женщинам», — написали авторы канала.

Несмотря на то, что мужчина ходил по улице голым, одежда с собой у него была. Ее украинец использовал, чтобы прикрывать интимные органы.

Обнаженный мужчина подходил к прохожим возле магазинов и к уличным торговцам. Абсолютно не стесняясь, он демонстрировал людям голые ягодицы.

«Помогите на 150 грамм водки», — обращался к людям обнаженный житель Запорожья.

Представителей своего пола голый мужчина просто просил о помощи. Женщинам же «повезло» больше — им украинец предлагал сексуальные услуги в обмен на водку, пишет «Украина.ру».

Как оказалось, это не первый раз, когда обнаженного мужчину замечают на украинских улицах. Так, 29 июля в Киеве неизвестный гражданин без одежды пытался остановить проезжающие мимо автомобили. В итоге голый мужчина перекрыл проезд одной из машин. Водитель транспортного средства так разозлился из-за этого, что вышел из автомобиля и ударил незнакомца.