Поклонники не поняли странную шутку Успенской с «новым» ребенком

Москва, 14 августа. Поклонники не поняли странную шутку популярной певицы Любови Успенской, которая похвасталась прибавлением в семействе.

Звезда опубликовала в своем профиле в Instagram небольшое видео, на котором светится от счастья, обнимая ребенка. Артистка призналась, что мечтала о сыне, и теперь она счастлива.

«У меня сегодня самый счастливый день! И никто и ничто не может меня огорчить. Я мечтала о сыне, мечтала о детском смехе, о детском шуме и крике в моем доме», — написала 66-летняя артистка.

Поклонники принялись поздравлять звезду шансона. Некоторые предположили, что знаменитость, которая переживает из-за разлада в отношениях с дочерью, усыновила ребенка.

Однако некоторые догадливые интернет-пользователи быстро раскусили диву, отметив, что видео — постановка. По их мнению, ребенок — это сын бывшего футболиста Александра Кержакова и его экс-супруги Миланы Тюльпановой.

«Так это же сын Миланы Тюльпановой (сын Кержакова)! Крестной, наверно, стала», — предположила irinamoda2017.

«Похож на сына Кержакова и Тюльпановой», — отметила necvirina.

«Это Артем, сын Кержакова», — уверено сказала elvirka81289mail.ru.

Фолловеры осудили артистку, которая решила, судя по всему, разыграть своих поклонников. По мнению пользователей, сообщениями о сыне знаменитость решила поднять себе рейтинги.