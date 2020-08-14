Шоумен Солнцев жестко раскритиковал клип Киркорова и Манукяна

Москва, 14 августа. Бывший участник реалити-шоу «Дом-2» Руслан Солнцев позволил себе резкое высказывание в адрес популярных артистов.

Солнцев раскритиковал блогеров, которые увлеклись музыкальным творчеством и регулярно записывают совместные композиции с артистами, сообщает Nation News.

«Судя по тому, что в музыку полезли блогеры, записывают какие-то коллабы, я считаю, что это жесть. Музыке — все, кранты. Вот все «бузовское говно», которое появилось три года назад, теперь повсюду. Музыку можно не слушать. Одно дерьмище, подобно которому, два дня назад презентовали с Киркоровым», — заявил шоумен.

Такую оценку от Руслана Солнцева получил совместный клип Филиппа Киркорова и Давида Манукяна, более известного под псевдонимом DAVA. За два дня с момента публикации ролик набрал почти три миллиона просмотров на Youtube. Пользователи неоднозначно оценили совместное творчество рэпера и короля эстрады. Клип набрал 108 тысяч лайков, при этом «палец вниз» поставили 150 тысяч зрителей, и не поскупились на едкие комментарии.

«И ведь это кто-то смотрит и слушает. Беда», «Некоторые подростки делают лучше», «Это ещё не дно. Ребята, старайтесь лучше!» — высказались пользователи Youtube.

Ранее Руслан Солнцев рассказал, что скоро станет отцом, и даже назвал имя крестных родителей для новорожденного. До данным СМИ, шоумен состоит в отношениях с предпринимательницей Александрой Рашель.

Совместный клип Филиппа Киркорова и исполнителя Dava «Ролекс» вышел 2 дня назад. Стилист Киркорова раскрыл подробности образа исполнителя в этом видео. По словам Арсена Айрапетова, певец снялся в клипе в эксклюзивном пиджаке, а бриллиантовые грилзы, которые надеты на зубы Киркорова, стоят более 5 млн рублей.