Для помощи россиянам за рубежом волонтеры запустили горячую линию

Москва, 14 августа. Для граждан России, которые желают вернуться на родину из-за границы, волонтеры акции «Мы вместе» запустили горячую линию. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Общероссийского народного фронта (ОНФ), передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Единая горячая линия проекта #СвоихНеБросаем по оказанию волонтерской помощи россиянам, оказавшимся за границей из-за коронавируса и испытывающим проблемы с возвращением, начала работать в рамках акции взаимопомощи #МыВместе, — сообщила пресс-служба ОНФ. — По телефону +7(495)539 9999 любой желающий может обратиться за поддержкой или консультацией по вопросам возвращения граждан России».

В ОНФ уточнили, что горячая линия работает с 10.00 до 19.00 по московскому времени. На нее могут обратиться граждане РФ, которые желают вернуться из Вьетнама, Испании, Китая, Саудовской Аравии, Таджикистана, Таиланда, Филиппин и Узбекистана.

Также волонтеры обещают помочь в решении проблемных ситуаций, возникших за границей, а в случае необходимости они переправят запросы в профильные ведомства.

Как сообщил координатор проекта «Своих не бросаем» Валерий Горюханов, ранее подобные вопросы граждане могли задавать исключительно через Telegram-канал, теперь же это стало сделать проще.

По словам Горюханова, с начала работы проекта (18 апреля) ежедневно поступает огромное количество обращений от россиян с разными и неожиданными вопросами, которые относятся к компетенции разных ведомств.