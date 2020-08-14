Эксперт по биологическому оружию рассказал, какие вирусы создают на Украине

Эпидемия коронавируса повлияла на жизнь практически во всех странах мира. На этом фоне между экспертами ведутся споры, какое происхождение имеет COVID-19. Часть специалистов утверждает, что вирус был создан искусственно. Из-за пандемии повышенное внимание к себе привлекли биологические лаборатории США на Украине. Еще в 2019 году украинские врачи фиксировали у населения случаи заражения неизвестной формой пневмонии. Чем занимаются в американских лабораториях? Есть ли угроза для россиян от их опытов? Приложили ли руку американские ученые к созданию коронавируса? Эти вопросы корреспондент Федерального агентства новостей обсудил с экспертом по биологическому оружию Игорем Никулиным.

В марте текущего года посольство США официально признало наличие на Украине собственных биологических лабораторий для опытов над вирусами. Курирует эти американские учреждения Пентагон. Отмечается, что работа лабораторий началась в августе 2005 года при президенте Викторе Ющенко, прекратилась при Викторе Януковиче и возобновилась уже при Петре Порошенко. Бывший член комиссии ООН по биологическому оружию Игорь Никулин рассказал, чем там занимались все это время.

«В лабораториях разрабатывают новые вирусы и бактерии, которые направлены на конкретный генофонд, в том числе на людей, животных, растения. К примеру, ту же самую африканскую чуму свиней мы регулярно получаем с Украины. За последние несколько лет было около 200 вспышек этого заболевания в России. Это несет ущерб нашему сельскому хозяйству на несколько миллиардов рублей. При этом на Украине постоянно происходят вспышки ботулизма, бешенства, кори, краснухи, гепатита. Все это с учетом прозрачности границ перетекает на нашу территорию. Для России это очень серьезная проблема», — заявил Никулин.

А мог ли быть разработан коронавирус в этих лабораториях? Собеседник ФАН считает, что нет, поскольку он, скорее, был создан в институте Северной Каролины США. Никулин пояснил, что испытания COVID-19 проходили Китае.

«На этом фоне особенно подозрительна деятельность лаборатории в Грузии — это центр имени Ричарда Лугара. Он находится в Тбилиси, в поселке Алексеевка. Там в последнее время идет плотная работа ученых с летучими мышами. Не исключено, что нам готовят COVID-20 или COVID-21», — предупредил эксперт. — К тому же американцы тратят около миллиарда долларов на создание так называемых дизайнерских вирусов, которых не существовало в природе. Это очень серьезная проблема для всего человечества. COVID-19 это убедительно показал».

Вполне возможно, что в России снова может начаться эпидемия, которая будет вызвана вирусом, разработанным в лабораториях США. К сожалению, Конвенция о биологическом оружии (КБТО) плохо работает и допускает проведение различных биологических опытов, замечает Никулин.

«Новый генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш ставит вопрос контроля за биологическим оружием, но пока решений не принято. В 1990-е годы у нас была трехсторонняя группа: Россия, США и Великобритания. В рамках нее все подобные вопросы решались. Но с 2001 года американцы и британцы итоговый протокол к конвенции не подписали», — сказал он.

В связи с отсутствием контроля в области разработок биологического оружия собеседник ФАН утверждает, что необходимо создать международное агентство, которое бы занималось этой проблемой.

«Нужно расследовать случаи опытов с вирусами, и предоставлять результаты этой работы. Если вирус естественный, то нужно найти природный очаг. При этом коронавирус был создан искусственно, а поэтому природного очага у него нет, живет он только в клетках человека. Нужно следить за лабораториями, которые занимаются такими опасными исследованиями», — резюмировал Никулин.

Ранее главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко заявил, что США занимаются разработкой бактериологического оружия массового поражения по всему миру. По его словам, секретные лаборатории США действуют в десятках стран.