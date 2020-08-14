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Адвокат назвал пять самых актуальных трудовых споров

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Адвокат назвал пять самых актуальных трудовых споров

Пандемия коронавирусной инфекции внесла свои коррективы во взаимоотношения работодателей с работниками, с одной стороны, их осложнив с учетом нарастающего экономического кризиса, вынуждающего компании прибегать к процедуре увольнения по инициативе работодателя, а с другой — открыв новые возможности, в том числе по организации так называемой удаленной работы. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал адвокат, арбитр Хельсинского международного коммерческого арбитража Юнис Дигмар.

Надзорные органы, на которые возложен контроль за соблюдением работодателями трудового законодательства и к которым, в частности, относятся прокуратура и Государственная инспекция труда, сейчас стараются справиться с увеличившимся потоком обращений недовольных работников, заявил юрист.

Итак, Юнис предлагает разобрать пять наиболее распространенных трудовых споров.

Взыскание заработной платы

По словам юриста, взыскание заработной платы — один из самых актуальных трудовых споров. В этом случае у работника есть несколько вариантов действий. Один из них — обращение в суд с заявлением о выдаче судебного приказа на взыскание начисленной, но не выплаченной заработной платы.

«Как правило, очень действенный механизм, позволяющий работнику оперативно взыскать зарплату. Срок рассмотрения подобного заявления — пять дней с даты поступления его мировому судье. После вынесения судебного приказа суд направляет его копию должнику и последний вправе в течение десяти дней представить возражения. Если их нет, суд выдает судебный приказ работнику, который уже вправе либо обратиться в службу судебных приставов за возбуждением исполнительного производства, либо в банк, в котором открыт расчетный счет должника для принудительного исполнения требований», — пояснил Дигмар.

Адвокат назвал пять самых актуальных трудовых споров

Если работодатель не согласен с взысканной суммой, он вправе до истечения срока на подачу возражений представить мировому судье заявление об отмене судебного приказа. После этого работнику придется обращаться в суд в общеисковом порядке для взыскания задолженности, а это уже удлиняет сроки как минимум на несколько месяцев, добавил адвокат.

«Еще один способ вынудить работодателя выплатить начисленную заработную плату — обратиться в Государственную инспекцию труда, которая по результатам рассмотрения заявления работника выдаст работодателю предписание. Чем плох и чем хорош данный способ? В силу обозначенных ранее причин неизвестно, когда трудинспекция рассмотрит обращение и примет соответствующие меры», — рассказал Дигмар.

По его словам, к моменту вынесения предписания и возбуждения производства по делу об административном правонарушении в отношении работодателя за нарушение трудового законодательства компания может остаться вообще без денег и с другим, возможно, номинальным руководителем. Поэтому в этом споре важна оперативность действий работника. Плюс данного способа — это, если компания жива и продолжает работать, трудинспекция не отстанет от нее до полной выплаты заработной платы.

Принуждение к увольнению

Юрист заметил, что зачастую работодатель просто вызывает работника и приказывает ему написать заявление об увольнении по собственному желанию и предупреждает, что, в противном случае, устроит ему невыносимые условия труда. Но работодателю надо быть готовым к тому, что работники сейчас становятся все более продвинутыми в плане защиты своих прав.

«Порой после такого увольнения работники собирают достаточно доказательств незаконных действий работодателя: записи телефонных разговоров, записи личных разговоров, электронную переписку, свидетельские показания. И с учетом того, что работник — это слабая сторона в трудовых правоотношениях, суд, как правило, в судебном споре встает на сторону работника и восстанавливает его на работе и, более того, взыскивает с работодателя заработную плату за время вынужденного прогула», — пояснил Дигмар.

Адвокат назвал пять самых актуальных трудовых споров

Самое оптимальное, считает юрист, в данной ситуации как для работодателя, так и для работника — заключить соглашение о расторжении трудового договора, в котором предусмотрена некая денежная компенсация для работника. Для работодателя это обойдется дешевле и сведет на нет возможность обжалования приказа об увольнении.

Сокращение численности или штата

Сокращение численности или штата — очень формализованная процедура, требующая от работодателя неукоснительного соблюдения гарантий, предусмотренных для работников Трудовым кодексом РФ.

«Работодателю стоит помнить, что любое нарушение установленной процедуры, начиная от отсутствия мотивированного обоснования решения работодателя о сокращении численности либо штата, несвоевременного уведомления профсоюза (если таковой имеется), неуведомления работника о наличии вакантных мест и до нарушения гарантий отдельных категорий работников при сокращении, может привести к восстановлению работника на работе и взысканию заработной платы за время вынужденного прогула. Поэтому необходимо строго соблюдать процедуру сокращения во избежание возникновения возможных трудовых споров с работниками», — пояснил Дигмар.

Увольнение за нарушение трудовых обязанностей

По словам юриста, Трудовой кодекс РФ определяет возможность увольнения работника по инициативе работодателя в связи с однократным грубым нарушением трудовых обязанностей либо неоднократным их неисполнением. При этом работодатель должен учитывать, что трудовое законодательство предписывает ему соблюдать установленную законом процедуру увольнения. Она предполагает перед вынесением приказа о дисциплинарном взыскании в виде увольнения потребовать у работника объяснение. И уже после этого дает право издавать соответствующий приказ.

Адвокат назвал пять самых актуальных трудовых споров

«В этом случае работники, как показывает практика, зачастую отказываются от дачи письменных объяснений. Этот факт обязательно нужно заактировать и направить в адрес работника соответствующее требование почтовым отправлением. В суде это подтвердит добросовестность работодателя и снизит риск удовлетворения требований работника. Кроме того, работник должен быть обязательно ознакомлен с приказом. Если, опять же, он отказывается, следует составить акт и направить приказ в адрес работника письмом», — рассказал Дигмар.

При этом, заметил юрист, закон определяет под неоднократным неисполнением работником трудовых обязанностей два и более подобных фактов. Но стоит учитывать, что ранее наложенные дисциплинарные взыскания действуют лишь в течение года с момента вынесения приказа.

Изменение договора

Изменение определенных сторонами условий трудового договора — еще один часто встречающийся трудовой спор. Работодатели прибегают к данной процедуре в случае изменения так называемых организационных или технологических условий труда.

«Основная ошибка работодателя в подобного рода трудовом споре — невозможность доказать в суде изменения указанных условий. Прежде чем запускать эту процедуру, работодатель должен мотивировать решение об изменении, подкрепить его, в том числе данными финансового, бухгалтерского, кадрового учета, техническим обоснованием. И уже после этого начинать процедуру. Не стоит забывать, что работник о предстоящем изменении должен быть извещен не менее, чем за два месяца. И так же, как и в процедуре сокращения, его необходимо извещать о наличии вакантных мест», — пояснил Дигмар.

Адвокат назвал пять самых актуальных трудовых споров

По слова юриста, если работник отказывается от получения документов, направляйте все юридически значимые сообщения по почте. Если по истечении двух месяцев работник не подтвердил свою готовность работать в новых условиях, его может ждать увольнение по соответствующей статье.

Все споры, несмотря на кажущуюся простоту на практике, оказываются сугубо индивидуальными и требуют детального и пристального изучения и анализа. В любом случае работодатель должен помнить, что именно на нем лежит бремя доказывания законности и обоснованности принятых решений. Работник, в свою очередь, не должен забывать, что злоупотребление правом с его стороны является основанием для отказа в удовлетворении требований. И самый оптимальный путь для обеих сторон — это найти компромиссное решение.

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