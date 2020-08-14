Адвокат назвал пять самых актуальных трудовых споров

Пандемия коронавирусной инфекции внесла свои коррективы во взаимоотношения работодателей с работниками, с одной стороны, их осложнив с учетом нарастающего экономического кризиса, вынуждающего компании прибегать к процедуре увольнения по инициативе работодателя, а с другой — открыв новые возможности, в том числе по организации так называемой удаленной работы. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал адвокат, арбитр Хельсинского международного коммерческого арбитража Юнис Дигмар.

Надзорные органы, на которые возложен контроль за соблюдением работодателями трудового законодательства и к которым, в частности, относятся прокуратура и Государственная инспекция труда, сейчас стараются справиться с увеличившимся потоком обращений недовольных работников, заявил юрист.

Итак, Юнис предлагает разобрать пять наиболее распространенных трудовых споров.

Взыскание заработной платы

По словам юриста, взыскание заработной платы — один из самых актуальных трудовых споров. В этом случае у работника есть несколько вариантов действий. Один из них — обращение в суд с заявлением о выдаче судебного приказа на взыскание начисленной, но не выплаченной заработной платы.

«Как правило, очень действенный механизм, позволяющий работнику оперативно взыскать зарплату. Срок рассмотрения подобного заявления — пять дней с даты поступления его мировому судье. После вынесения судебного приказа суд направляет его копию должнику и последний вправе в течение десяти дней представить возражения. Если их нет, суд выдает судебный приказ работнику, который уже вправе либо обратиться в службу судебных приставов за возбуждением исполнительного производства, либо в банк, в котором открыт расчетный счет должника для принудительного исполнения требований», — пояснил Дигмар.

Если работодатель не согласен с взысканной суммой, он вправе до истечения срока на подачу возражений представить мировому судье заявление об отмене судебного приказа. После этого работнику придется обращаться в суд в общеисковом порядке для взыскания задолженности, а это уже удлиняет сроки как минимум на несколько месяцев, добавил адвокат.

«Еще один способ вынудить работодателя выплатить начисленную заработную плату — обратиться в Государственную инспекцию труда, которая по результатам рассмотрения заявления работника выдаст работодателю предписание. Чем плох и чем хорош данный способ? В силу обозначенных ранее причин неизвестно, когда трудинспекция рассмотрит обращение и примет соответствующие меры», — рассказал Дигмар.

По его словам, к моменту вынесения предписания и возбуждения производства по делу об административном правонарушении в отношении работодателя за нарушение трудового законодательства компания может остаться вообще без денег и с другим, возможно, номинальным руководителем. Поэтому в этом споре важна оперативность действий работника. Плюс данного способа — это, если компания жива и продолжает работать, трудинспекция не отстанет от нее до полной выплаты заработной платы.

Принуждение к увольнению

Юрист заметил, что зачастую работодатель просто вызывает работника и приказывает ему написать заявление об увольнении по собственному желанию и предупреждает, что, в противном случае, устроит ему невыносимые условия труда. Но работодателю надо быть готовым к тому, что работники сейчас становятся все более продвинутыми в плане защиты своих прав.

«Порой после такого увольнения работники собирают достаточно доказательств незаконных действий работодателя: записи телефонных разговоров, записи личных разговоров, электронную переписку, свидетельские показания. И с учетом того, что работник — это слабая сторона в трудовых правоотношениях, суд, как правило, в судебном споре встает на сторону работника и восстанавливает его на работе и, более того, взыскивает с работодателя заработную плату за время вынужденного прогула», — пояснил Дигмар.

Самое оптимальное, считает юрист, в данной ситуации как для работодателя, так и для работника — заключить соглашение о расторжении трудового договора, в котором предусмотрена некая денежная компенсация для работника. Для работодателя это обойдется дешевле и сведет на нет возможность обжалования приказа об увольнении.

Сокращение численности или штата

Сокращение численности или штата — очень формализованная процедура, требующая от работодателя неукоснительного соблюдения гарантий, предусмотренных для работников Трудовым кодексом РФ.

«Работодателю стоит помнить, что любое нарушение установленной процедуры, начиная от отсутствия мотивированного обоснования решения работодателя о сокращении численности либо штата, несвоевременного уведомления профсоюза (если таковой имеется), неуведомления работника о наличии вакантных мест и до нарушения гарантий отдельных категорий работников при сокращении, может привести к восстановлению работника на работе и взысканию заработной платы за время вынужденного прогула. Поэтому необходимо строго соблюдать процедуру сокращения во избежание возникновения возможных трудовых споров с работниками», — пояснил Дигмар.

Увольнение за нарушение трудовых обязанностей

По словам юриста, Трудовой кодекс РФ определяет возможность увольнения работника по инициативе работодателя в связи с однократным грубым нарушением трудовых обязанностей либо неоднократным их неисполнением. При этом работодатель должен учитывать, что трудовое законодательство предписывает ему соблюдать установленную законом процедуру увольнения. Она предполагает перед вынесением приказа о дисциплинарном взыскании в виде увольнения потребовать у работника объяснение. И уже после этого дает право издавать соответствующий приказ.

«В этом случае работники, как показывает практика, зачастую отказываются от дачи письменных объяснений. Этот факт обязательно нужно заактировать и направить в адрес работника соответствующее требование почтовым отправлением. В суде это подтвердит добросовестность работодателя и снизит риск удовлетворения требований работника. Кроме того, работник должен быть обязательно ознакомлен с приказом. Если, опять же, он отказывается, следует составить акт и направить приказ в адрес работника письмом», — рассказал Дигмар.

При этом, заметил юрист, закон определяет под неоднократным неисполнением работником трудовых обязанностей два и более подобных фактов. Но стоит учитывать, что ранее наложенные дисциплинарные взыскания действуют лишь в течение года с момента вынесения приказа.

Изменение договора

Изменение определенных сторонами условий трудового договора — еще один часто встречающийся трудовой спор. Работодатели прибегают к данной процедуре в случае изменения так называемых организационных или технологических условий труда.

«Основная ошибка работодателя в подобного рода трудовом споре — невозможность доказать в суде изменения указанных условий. Прежде чем запускать эту процедуру, работодатель должен мотивировать решение об изменении, подкрепить его, в том числе данными финансового, бухгалтерского, кадрового учета, техническим обоснованием. И уже после этого начинать процедуру. Не стоит забывать, что работник о предстоящем изменении должен быть извещен не менее, чем за два месяца. И так же, как и в процедуре сокращения, его необходимо извещать о наличии вакантных мест», — пояснил Дигмар.

По слова юриста, если работник отказывается от получения документов, направляйте все юридически значимые сообщения по почте. Если по истечении двух месяцев работник не подтвердил свою готовность работать в новых условиях, его может ждать увольнение по соответствующей статье.

Все споры, несмотря на кажущуюся простоту на практике, оказываются сугубо индивидуальными и требуют детального и пристального изучения и анализа. В любом случае работодатель должен помнить, что именно на нем лежит бремя доказывания законности и обоснованности принятых решений. Работник, в свою очередь, не должен забывать, что злоупотребление правом с его стороны является основанием для отказа в удовлетворении требований. И самый оптимальный путь для обеих сторон — это найти компромиссное решение.