Рошаль призвал разъяснять важность вакцинации от коронавируса

Москва, 14 августа. Президент «Национальной медицинской палаты» Леонид Рошаль заявил, что среди медиков нужно вести разъяснительную работу о необходимости вакцинации от коронавируса.

Ранее некоторые СМИ опубликовали данные опроса, проведенного сервисом «Справочник врача». В исследовании утверждалось, что большая часть опрошенных медиков заявили о неготовности сделать прививку от коронавируса.

«Статистика бывает не совсем всегда правильной, я не знаю, кого опрашивали, и кто говорил. Может быть, большинство из тех, кто сказал нет, не знает сути вопроса, не знает возможные осложнения и результат», — сказал Рошаль в комментарии РИА Новости.

Он также добавил, что следует вести разъяснительную работу среди россиян об эффективности и безопасности вакцинации против коронавируса, демонстрируя результаты на конкретных примерах.

«Вот (президент РФ Владимир — Прим. ФАН) Путин совершенно спокойно сказал: «Моя дочь привилась. Температура была 38 один раз, на второй день еще меньше, а сейчас нет, и титр высокий». А дочь у него, кстати, доктор», — пояснил доктор.

Рошаль подчеркнул, что в ближайшее время планирует сделать прививку от коронавирусной инфекции.

Напомним, 11 августа в России была зарегистрирована первая в мире вакцина от коронавируса, разработанная специалистами центра имени Гамалеи. По данным Минздрава РФ вакцина поступит в гражданский оборот в начале 2021 года.