Вандалы в Турции уничтожили армянское кладбище в Анкаре

Анкара, 14 августа. Вандалы разгромили армянское кладбище в турецкой Анкаре, преступников до сих пор не нашли. Известно, что злоумышленники сломали надгробия и извлекли кости из могил.

Группа неизвестных в ночь на 12 августа проникла на территорию армянского кладбища, расположенного в районе Синджан. Вандалы разрушили большую часть надгробных плит, из многих могил извлекли кости. Полиция, как заявляют официальные источники, приступила к расследованию инцидента. Тем не менее ни о каких зацепках и подозреваемых не сообщается. Мэр Анкары Мансур Яваш заявил, что ситуация взята под контроль.

О фактах осквернения армянских кладбищ и церквей СМИ сообщают регулярно — вандализм в отношении святынь других народов стал в Турции обычным делом, он не осуждается обществом. Среди турок активно распространяются слухи о том, что бежавшие из страны армяне закапывали золото на кладбищах и на территориях, прилегающих к церквям. При этом информация о том, где могут находиться подобные «клады», находится в открытом доступе. Ее без труда можно найти в Сети.

Со стороны властей прослеживается довольно лояльная позиция: далеко не всех преступников привлекают к уголовной ответственности, а для тех, кого поймали, предусмотрено мягкое наказание. Фактической работы со стороны правительства для предотвращения подобных инцидентов не проводится.

По оценкам активистов, от действий вандалов пострадали порядка 2000 кладбищ и церквей. В большинстве случаев власти остаются безучастными.