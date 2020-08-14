Вандалы в Турции уничтожили армянское кладбище в Анкаре

Анкара, 14 августа. Вандалы разгромили армянское кладбище в турецкой Анкаре, преступников до сих пор не нашли. Известно, что злоумышленники сломали надгробия и извлекли кости из могил.
Ankara’da Ermeni mezarlığı tahrip edildi https://t.co/NNmbDLywvg pic.twitter.com/KFasBXRmQ6— Kronos (@KronosHaber) August 12, 2020
Группа неизвестных в ночь на 12 августа проникла на территорию армянского кладбища, расположенного в районе Синджан. Вандалы разрушили большую часть надгробных плит, из многих могил извлекли кости. Полиция, как заявляют официальные источники, приступила к расследованию инцидента. Тем не менее ни о каких зацепках и подозреваемых не сообщается. Мэр Анкары Мансур Яваш заявил, что ситуация взята под контроль.
Ankara Sincan’da bulunan Ermeni mezarlığı tahrip edildi https://t.co/CEOVmq37m5 #ermeni #Ankara #mansuryavaş pic.twitter.com/ntIiEO4nmc— Ankara Yön Gazetesi (@ankarayon) August 12, 2020
О фактах осквернения армянских кладбищ и церквей СМИ сообщают регулярно — вандализм в отношении святынь других народов стал в Турции обычным делом, он не осуждается обществом. Среди турок активно распространяются слухи о том, что бежавшие из страны армяне закапывали золото на кладбищах и на территориях, прилегающих к церквям. При этом информация о том, где могут находиться подобные «клады», находится в открытом доступе. Ее без труда можно найти в Сети.
Со стороны властей прослеживается довольно лояльная позиция: далеко не всех преступников привлекают к уголовной ответственности, а для тех, кого поймали, предусмотрено мягкое наказание. Фактической работы со стороны правительства для предотвращения подобных инцидентов не проводится.
По оценкам активистов, от действий вандалов пострадали порядка 2000 кладбищ и церквей. В большинстве случаев власти остаются безучастными.