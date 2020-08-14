Сексолог назвал простой способ увеличить сексуальное желание

Москва, 14 августа. Психолог и сексолог Сергей Ланг перечислил продукты, которые способны усилить либидо. При этом он отметил, что при наличии у пары проблем спасти интимные отношения только продуктами нельзя.

Эксперт назвал простой способ увеличить сексуальное желание и потенцию. Речь идет об афродизиаках. Они могут содержаться в довольно привычных в рационе продуктах. Например, в грецком орехе и руколе.

«Рукола – это афродизиак, который используют с самых древних времен, чтобы он повышал либидо, потенцию. Но в целом само растение богато витаминами, поэтому оно хорошо влияет на иммунную систему», — сказал Ланг, добавив, что любые морепродукты и кофе также оказывают положительное влияние на либидо.

По словам сексолога, природных афродизиаков огромное количество, и человек может сам выбрать то, что ему нравится больше. При этом, бывает, что один продукт помогает усилить либидо одному человеку, а другому он уже не подойдет.

Не стоит забывать, что основные стимулы в сексуальной жизни человека идут не от желудка, а из головы, отметил эксперт. По его словам, употреблением одного афродизиака проблему в отношениях между партнерами не решить.