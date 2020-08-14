Истребитель Су-27 поднимали над Черным морем для перехвата самолетов США

Москва, 14 августа. Истребитель Су-27 поднялся в воздух для перехвата объекта, приближающего к границам России. Об этом заявляют в Национальном центре управления обороной РФ.

По данным центра средствами контроля за воздушным пространством над нейтральными водами Черного моря были обнаружены две цели. Они приближались к государственной границе России.

«Для опознания и отождествления целей в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа. Экипаж российского истребителя последовательно приблизился на безопасное расстояние к воздушным объектам и идентифицировал их», — сообщили в центре.

Удалось установить, что объекты, замеченные в нейтральных водах это самолет-разведчик RC-135 Военно-воздушных сил США и P8-A Poseidon, воздушное судно базовой патрульной авиации ВВС США.

Ранее российские истребители перехватывали самолеты-разведчики близи государственных границ. Подобные самолеты были замечены в нейтральных водах над Черным морем в начале недели.