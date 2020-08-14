Массовые мероприятия в российских школах отменены до 1 января

Москва, 14 августа. Массовые мероприятия в российских школах не будут проводиться до 1 января 2021 года. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов в интервью телеканалу «Россия-24».

«До первого января не будет массовых мероприятий [в школах]», — сказал он.

Глава Минпросвещения добавил, что некоторые корректировки будут, но на образовательном процессе не отразятся.

Вместе с тем с 1 сентября школьники вернутся к очному формату обучения. По словам Кравцова, образовательные учреждения в период каникул готовятся к приему учеников — в некоторых школах проводится ремонт, во всех — дезинфекция. В Минопросвещения устраивают совещания, на которых определяют организацию учебного процесса в новых условиях.

Ранее Кравцов заявил, что вопрос проведения традиционной линейки в первый день учебного года субъекты РФ будут решать индивидуально, передает ИА Deita.ru. В министерстве приняли такое решение, исходя из того, что эпидемиологическая обстановка во всего регионах разная, и на месте лучше видно, стоит ли организовывать такой праздник.

В начале июля глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала постановление, регламентирующее работу образовательных организаций для детей и молодежи с учетом COVID-19. Оно будет действовать до 1 января будущего года.

Среди основных требований: термометрия детей и взрослых с занесением показателей в специальный журнал, изоляция тех, у кого есть признаки ОРВИ, а также соблюдение социальной дистанции в 1,5 метра, максимальное разобщение детей из разных групп, классов, отрядов и отмена массовых мероприятий в школах.